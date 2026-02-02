Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट में तंबाकू उत्पाद हुए महंगे, राजस्थान में अब बच सकेगी हजारों जानें

Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट 2026–27 में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को सख्त करते हुए इसे 28 फीसदी से बढ़ाकर अधिकतम 40 फीसदी किए जाने से तंबाकू महंगा होगा। नए बजट में पहले लागू 28 फीसदी जीएसटी व सेस के स्थान पर अब 40 फीसदी तक जीएसटी, सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति स्टिक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और संबंधित सेस लगाया गया है। इससे सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे और उपभोग में कमी आएगी।