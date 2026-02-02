Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 3 घंटे में राजस्थान के इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग ने आज 2 फरवरी को नई भविष्यवाणी जारी की है। जिसके तहत 3 घंटे में राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 2030 KMPH रहने की संभावना है।