बड़ी खबर: राजस्थान के BJP विधायक को आया हार्ट अटैक, दिनभर दौरा करने के बाद घर पहुंचते ही हालत बिगड़ी

विधायक कोली पूरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वे देर शाम घर लौटे थे। वहीं, घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें भरतपुर आरबीएम अस्पताल दाखिल कराया गया। आरबीएम अस्पताल के प्रमुख डॉ. नरेंद्र भदौरिया ने बताया, हार्ट संबंधी समस्या और हालत नाजुक होने के कारण उन्हें तुरंत उच्च स्तरीय इलाज के लिए जयपुर रेफर करना पड़ा।