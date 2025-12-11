Rajasthan Transport Department : राजस्थान में 5000 वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे निरस्त, वाहन स्वामियों पर दर्ज होगी एफआइआर

परिवहन विभाग में इस फर्जीवाड़े का बड़े स्तर पर खुलासा राजस्थान पत्रिका ने किया। जयपुर आरटीओ में एक मामला सामने आने के बाद आरटीओ राजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से जांच की गई और पूरे प्रकरण का खुलासा किया। जांच कमेटी ने 10 हजार वीआइपी नंबरों के हेरफेर और 500-600 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का अनुमान जताया।