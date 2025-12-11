JJM Scam: ACS सुबोध अग्रवाल सहित 6 बड़े अफसरों पर शिकंजा कसने को एसीबी तैयार, जांच के लिए SIT गठित

जांच प्रभावित नहीं हो इसके लिए फील्ड में लगे जलदाय अफसरों को उनके मौजूदा पदों से हटाने की तैयारी उच्च स्तर पर शुरू हो गई हैं। जल भवन में तैनात मुख्य अभियंता केडी गुप्ता, जयपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित, अधीक्षण अभियंता मुकेश गोयल समेत अन्य अधिकारियों को फील्ड से हटाया जाएगा। बुधवार को जल भवन में तैनात सीनियर इंजीनियरों ने कहा कि एक दो दिन में ही ये अधिकारी फील्ड से हटाए जा सकते हैं।