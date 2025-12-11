11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Cyber Crime: जयपुर के जेम्स कारोबारी के साथ 12.9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, व्हाट्सएप पर लड़की ने भेजा था ये लिंक

Cyber Crime From Jaipur Gems Trader: जयपुर में जेम्स कारोबारी के साथ हुई 12.09 करोड़ रुपए की इस साइबर ठगी ने एक बार फिर ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग और फर्जी रिटर्न के नाम पर हो रही डिजिटल धोखाधड़ी को उजागर कर दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 11, 2025

Cyber-Crime

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर


Jaipur Cyber Crime From Whatsapp Link: ये कहानी एक ऐसे सुनियोजित साइबर अपराध की है, जिसमें ठगों ने महज एक व्हाट्सऐप मैसेज से शुरुआत की और देखते ही देखते जयपुर के तिलकनगर निवासी 63 वर्षीय जेम्स स्टोन व्यापारी संजय फोफलिया से 12 करोड 09 लाख रुपए उड़ा लिए। FIR के अनुसार यह पूरा खेल 'गोल्ड ट्रेडिंग', 'बेहतर रिटर्न' और 'कनक धाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस' के नाम पर रचा गया एक हाई-एंड डिजिटल स्कैम है।


मैसेज आते गए और फंसते गए

  • व्हाट्सऐप पर आए मैसेज में एक वेबसाइट लिंक भेजा गया।
  • व्यापारी ने वेबसाइट पर साइनअप कर ID बनाई।
  • ठगों ने कस्टमर सर्विस एजेंट बनकर अलग-अलग बैंक खातों के नंबर भेजे।
  • खातों में व्यापारी ने रुपए ट्रांसफर किए। कुछ देर बाद वॉलेट में बढ़ी राशि आई।
  • विड्रॉल के लिए आवेदन किया तो अगले दिन टैक्स जमा कराने का मैसेज आया।
  • व्यापारी ने टैक्स-फीस के नाम पर करोड़ों रुपए खातों में जमा करवा दिए।

कहां से शुरू हुआ मामला?

25 सितंबर की शाम व्यापारी के मोबाइल पर वाट्सऐप पर अनजान नंबर से कृतिका ठाकुर नाम से मैसेज आया, जिसमें एक वेबसाइट का लिंक था। लिंक खोलते ही गोल्ड ट्रेडिंग और तेज मुनाफे के आकर्षक दावे सामने आए। पीड़ित ने भरोसा कर वेबसाइट पर लॉगिन आइडी बनाई और यहीं से ठगी की शुरुआत हुई।

वेबसाइट अभी भी सक्रिय

बैंक खाते लगातार बदलते रहे, भुगतान के नाम नए-नए शुल्क लगाए गए और हर बार वर्चुअल वॉलेट में दस्तावेज की तरह रकम दिखा कर पीड़ित को भरोसे में रखा गया। वेबसाइट अभी भी सक्रिय बताई जा रही है।

ऐसे बुना गया धोखे का जाल

  1. पहले निवेश और मुनाफे का झांसा7 अक्टूबर को पीड़ित ने पहली बार 5 लाख रुपए यूपी के मथखेड़ा स्थित एक खाते में आरटीजीएस से भेजे। कुछ ही देर में उसका वर्चुअल वॉलेट 15% मुनाफे के साथ अपडेट हुआ और यहीं से व्यापारी झांसे में आ गया।
  2. मुनाफे का लालच और खाते की बाढ़36% रिटर्न का लालच देकर कस्टमर सर्विस ने लगातार नए बैंक खाते भेजे। पीड़ित ने 4 नवंबर तक कुल 6 करोड़ रुपए अलग-अलग खातों में जमा कर दिए। वर्चुअल वॉलेट में रकम दिखने लगी- 9.42 करोड़ रुपए।
  3. अंतिम चाल-विड्रॉल टैक्स व शुल्कजब व्यापारी ने 7 नवंबर को पहला विड्रॉल (5.02 करोड़) मांगा, तो कस्टमर सर्विस ने जवाब दिया, '30% इनकम टैक्स जमा करवाइए, वरना प्रतिदिन 2% पेनल्टी लगेगी।' पीड़ित ने एक के बाद एक भुगतान कर दिया। र 1.35 करोड़, 75.42 लाख, 1 करोड़, 64.68 लाख, 1.06 करोड़, 66.75 लाख और 60 लाख की एंट्री कृतिका ठाकुर द्वारा वॉलेट में की गई। ऐसे कुल भुगतान 12.09 करोड़ रुपए हुआ। फिर भी न विड्रॉल मिला और न ही खाता बंद हुआ।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन संविदा कर्मियों की बल्ले-बल्ले, हाईकोर्ट ने अस्थायी नौकरी को माना स्थायी, 40 साल की मिलेगी पूरी पेंशन
जयपुर
Rajasthan High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 09:32 am

Published on:

11 Dec 2025 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cyber Crime: जयपुर के जेम्स कारोबारी के साथ 12.9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, व्हाट्सएप पर लड़की ने भेजा था ये लिंक

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JJM Scam: ACS सुबोध अग्रवाल सहित 6 बड़े अफसरों पर शिकंजा कसने को एसीबी तैयार, जांच के लिए SIT गठित

JJM-Scam
जयपुर

राजस्थान में ड्रग्स का बढ़ता खतरा: तीन साल में 40% बढ़े NDPS केस, शहर से गांव तक फैली सप्लाई चेन

Rajasthan Drugs NDPS Cases
जयपुर

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का आगाज़! हजारों बुजुर्गों के लिए पशुपतिनाथ की हवाई उड़ान आज से शुरू

जयपुर

थ्री डिजिट नंबर पर परिवहन विभाग सख्त, वाहन स्वामियों पर दर्ज होगी एफआइआर, पूरे महकमे में मची खलबली, जानें क्या है मामला?

Rajasthan 5000 vehicles registration will be cancelled and FIRs will be registered against vehicle owners Transport Department Action mode
जयपुर

Forest Guard Paper Leak: प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने ही चुराया था पेपर, 23 लाख में बेचा; भोपाल से आरोपी गिरफ्तार

Khilan-Singh
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.