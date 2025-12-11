Cyber Crime: जयपुर के जेम्स कारोबारी के साथ 12.9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, व्हाट्सएप पर लड़की ने भेजा था ये लिंक

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Jaipur Cyber Crime From Whatsapp Link: ये कहानी एक ऐसे सुनियोजित साइबर अपराध की है, जिसमें ठगों ने महज एक व्हाट्सऐप मैसेज से शुरुआत की और देखते ही देखते जयपुर के तिलकनगर निवासी 63 वर्षीय जेम्स स्टोन व्यापारी संजय फोफलिया से 12 करोड 09 लाख रुपए उड़ा लिए। FIR के अनुसार यह पूरा खेल 'गोल्ड ट्रेडिंग', 'बेहतर रिटर्न' और 'कनक धाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस' के नाम पर रचा गया एक हाई-एंड डिजिटल स्कैम है।
25 सितंबर की शाम व्यापारी के मोबाइल पर वाट्सऐप पर अनजान नंबर से कृतिका ठाकुर नाम से मैसेज आया, जिसमें एक वेबसाइट का लिंक था। लिंक खोलते ही गोल्ड ट्रेडिंग और तेज मुनाफे के आकर्षक दावे सामने आए। पीड़ित ने भरोसा कर वेबसाइट पर लॉगिन आइडी बनाई और यहीं से ठगी की शुरुआत हुई।
बैंक खाते लगातार बदलते रहे, भुगतान के नाम नए-नए शुल्क लगाए गए और हर बार वर्चुअल वॉलेट में दस्तावेज की तरह रकम दिखा कर पीड़ित को भरोसे में रखा गया। वेबसाइट अभी भी सक्रिय बताई जा रही है।
