Cyber Crime: जयपुर के जेम्स कारोबारी के साथ 12.9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, व्हाट्सएप पर लड़की ने भेजा था ये लिंक

Jaipur Cyber Crime From Whatsapp Link: ये कहानी एक ऐसे सुनियोजित साइबर अपराध की है, जिसमें ठगों ने महज एक व्हाट्सऐप मैसेज से शुरुआत की और देखते ही देखते जयपुर के तिलकनगर निवासी 63 वर्षीय जेम्स स्टोन व्यापारी संजय फोफलिया से 12 करोड 09 लाख रुपए उड़ा लिए। FIR के अनुसार यह पूरा खेल 'गोल्ड ट्रेडिंग', 'बेहतर रिटर्न' और 'कनक धाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस' के नाम पर रचा गया एक हाई-एंड डिजिटल स्कैम है।