Forest Guard Paper Leak: प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने ही चुराया था पेपर, 23 लाख में बेचा; भोपाल से आरोपी गिरफ्तार

आरोपी खिलान सिंह। फोटो: पत्रिका
जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के पेपरलीक मामले में कार्रवाई करते हुए पेपर सप्लाई करने वाले खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन को भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्यप्रदेश के गोविंदपुरा, भोपाल स्थित रुचि प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा था। वहीं से उसने परीक्षा का पेपर चोरी कर सरगना जबरा राम जाट को उपलब्ध कराया था।
अतिरिक्त महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि 13 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों में पेपरलीक हुआ था। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 50 हजार के इनामी बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि पेपर उसे खिलान सिंह ने उपलब्ध कराया था।
एसओजी टीम ने तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर भोपाल में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में खिलान सिंह ने स्वीकार किया कि उसने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मचारियों की मदद से पेपर चोरी किया और इसे 23 लाख रुपए में जबरा राम जाट को बेचा। रकम उसे नकद और ऑनलाइन दोनों तरीकों से दी गई थी। पूछताछ में आरोपी ने प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम भी बताए हैं। एसओजी अब उनकी तलाश में जुटी है।
