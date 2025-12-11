Forest Guard Paper Leak: प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने ही चुराया था पेपर, 23 लाख में बेचा; भोपाल से आरोपी गिरफ्तार

एसओजी टीम ने तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर भोपाल में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में खिलान सिंह ने स्वीकार किया कि उसने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मचारियों की मदद से पेपर चोरी किया और इसे 23 लाख रुपए में जबरा राम जाट को बेचा। रकम उसे नकद और ऑनलाइन दोनों तरीकों से दी गई थी। पूछताछ में आरोपी ने प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम भी बताए हैं। एसओजी अब उनकी तलाश में जुटी है।