Forest Guard Paper leak: मास्टरमाइंड ने प्रिंटिंग प्रेस में किसके खरीदा पेपर… कहां गए 1.50 करोड़ रुपए? SOG पूछताछ में खुलेंगे कई राज

जयपुर। राजस्थान एसओजी ने वनपाल भर्ती परीक्षा–2022 के पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार 50 हजार के इनामी जबराराम जाट से प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी को बांसवाड़ा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंपा गया। आरोपी को जयपुर मुख्यालय लाकर एसओजी की टीम पूछताछ में जुटी हुई है।