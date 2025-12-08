वनपाल भर्ती पेपर लीक मामला: SOG को मिली बड़ी सफलता, 50 हजार का इनामी मुख्य सरगना शिक्षक गिरफ्तार

विशाल बंसल ने बताया कि वनपाल पेपर लीक प्रकरण की शुरुआत बांसवाड़ा में उस समय हुई जब परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों और अन्य अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायत पर कई मुकदमे दर्ज हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी प्रकरणों की जांच एसओजी को सौंपी गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि गुड़ामालानी (बाड़मेर) निवासी हीरालाल ने बांसवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्र और उसके उत्तर पढ़वाए थे। इस आधार पर हीरालाल सहित अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया।