Pravasi Rajasthani Divas : सेक्टर 8-लक्ष्य एक, तय करेंगे राजस्थान के विकास का नया मानचित्र

देश में इंडिगो की लगातार रद्द हो रही फ्लाइट्स के कारण देश-विदेश से आने वाले कई प्रवासी राजस्थानियों के कदम रोक दिए। कई प्रवासियों का शेड्यूल बिगड़ने से तय समय पर जयपुर नहीं पहुंच पाए। मंगलवार रात तक कई उड़ान ही नहीं भर सके थे। बताया जा रहा है कि कुछ प्रवासियों ने तो यात्रा ही टाल दी। न्यूयार्क में बसी और वहां राजस्थान चेप्टर की अध्यक्ष तीन दिन पहले बेंगलूरु पहुंची, जहां से उन्हें दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में महंगी टिकट लेना पड़ा। अन्य कई उद्योगपति बीच में अटक गए और दूसरे परिवहन के साधनों से जयपुर के लिए रवाना हुए।