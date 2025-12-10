JDA की बड़ी कार्रवाई: स्टेच्यू सर्कल, सेंट्रल पार्क समेत 40 जगहों से हटाया अतिक्रमण, 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
JDA Action On Illegal Encroachments: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को स्टेच्यू सर्कल, सेंट्रल पार्क और वानिकी पथ के फुटपाथ समेत कुल 40 जगहों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड़क सीमा पर बने अतिक्रमण भी पूरी तरह से हटाए गए। JDA की टीम ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही कई जगहों से अवैध रूप से खड़ी वस्तुओं को भी जब्त किया।
पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि ग्राम बिचपड़ी, निमेड़ा क्षेत्र में लगभग छह बीघा कृषि भूमि पर मिट्टी और ग्रेवल डालकर सड़कें बनाई जा रही थीं, जो कि सरकारी जमीन थी।
अधिकारियों ने इस अवैध निर्माण को हटाकर भूमि को मुक्त कराया। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए आंकी गई है।
कानोता क्षेत्र के सांवरिया रोड पर 8 बीघा और 3 बीघा में दो अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थीं। JDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग