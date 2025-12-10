JDA की बड़ी कार्रवाई: स्टेच्यू सर्कल, सेंट्रल पार्क समेत 40 जगहों से हटाया अतिक्रमण, 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

JDA Action On Illegal Encroachments: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को स्टेच्यू सर्कल, सेंट्रल पार्क और वानिकी पथ के फुटपाथ समेत कुल 40 जगहों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड़क सीमा पर बने अतिक्रमण भी पूरी तरह से हटाए गए। JDA की टीम ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही कई जगहों से अवैध रूप से खड़ी वस्तुओं को भी जब्त किया।