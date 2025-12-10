Rajasthan Weather: मौसम का पलटवार, 13,14,15 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट, 21 शहरों में रात में पारा 10 डिग्री से कम

cold weather in jasthan: राजस्थान में दिसंबर माह में जल्द ही कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो हिमालय तराई क्षेत्र में अगले दो तीन दिनों में सक्रिय होने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का असर महसूस होने वाला है। माना जा रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा से प्रदेश में बर्फीली हवा भी चलने के आसार हैं जिसके कारण कड़ाके की सर्दी अब धूजणी छुड़ाएगी। हालांकि प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में अगले दो तीन दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बीती रात 21 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड हुआ है।