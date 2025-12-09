IMD Yellow Alert: मौसम विभाग का 2 दिन के लिए इन 5 जिलों में येलो अलर्ट, जानें 10-11-12-13-14 दिसंबर को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम में ठंडक और घुलती जा रही है। शनिवार को बारां में फिर अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते लोगों को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ। शाम के बाद तो शहर के बाहरी मार्गों पर दुपहिया वाहन चालकों की तादाद मामूली रह गई। सर्द हवाओं के चलते सोमवार को न्यूनतम तापमान लगातार तीसरे दिन भी 7 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान भी एक डिग्री गिरकर 25 डिग्री पर रहा। देर रात व अल सुबह तापमान में गिरावट रही।