Drone Survey: राजस्थान में अवैध खनन रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वे, जियोफेंसिंग और संयुक्त निगरानी टीम सक्रिय

राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए खनन सेक्टर को मजबूत करने के साथ-साथ अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने खनन नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाने, पुलिस–परिवहन–खान विभाग के समन्वय से संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने और अवैध खनन क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, खनन पट्टा क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों की जियोफेंसिंग को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि अवैध खनन रोकने के लिए ई-रवन्ना, ई-टीपी के दुरुपयोग पर निगरानी टीम गठित की गई है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में बॉर्डर होम गार्ड की तैनाती भी की जा रही है।