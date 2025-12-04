4 दिसंबर 2025,

जयपुर

प्रवासी राजस्थानी दिवस में 33 विशिष्ट मेहमान होंगे राजकीय अतिथि, जानिए इनके नाम

Pravasi Rajasthani Divas : प्रवासी राजस्थानी दिवस आगामी 10 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 33 जानी-मानी हस्तियां राजकीय अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। जानिए इनके नाम।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 04, 2025

Pravasi Rajasthani Divas 33 special guests will be state guests know their names

फाइल फोटो पत्रिका

Pravasi Rajasthani Divas : प्रवासी राजस्थानी दिवस आगामी 10 दिसंबर को होने जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, प्रशासन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों की 33 जानी-मानी हस्तियां राजकीय अतिथि के तौर पर शामिल होंगी।

राजकीय अतिथियों के इस विशिष्ट सूची में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, श्रीसीमेंट के चेयरमैन हरि मोहन बांगुर, वेलस्पन लिविंग की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपाली गोयनका, जेके सीमेंट के जॉइंट मैनेजिंग डायरेटर माधव सिंघानिया, हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल, आनंद ग्रुप की चेयरपर्सन अंजलि सिंह, टीटागढ़ रेल सिस्ट्स के वाइस चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेटर और सीईओ उमेश चौधरी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेटर और सीईओ मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े नाम है।

ये भी राजकीय अतिथि के तौर समारोह में होंगे शामिल

उद्योग जगत की कुछ अन्य प्रमुख हस्तियां जिन्हें राजकीय अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, उनमें केईआई लिमिटेड के चेयरमैन अनिल गुप्ता, चौधरी ग्रुप के चेयरमैन बिनोद चौधरी, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रेसिडेंट और सीईओ रोहित साबू, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के एग्जीयूटिव चेयरमैन प्रदीप कुमार खेरूका, सोमानी सेरामिस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत सोमानी, बांग्लानाटक डॉट कॉम के फाउंडर डायरेटर अमिताव भट्टाचार्य भी शामिल हैं।

प्रवासी राजस्थानियों को मिलेगा निवेश का बेहतरीन इकोसिस्टम

प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान सरकार पूरे मनोयोग से काम कर रही है। बुधवार को ही प्रवासी राजस्थानियों के लिए कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बदलते समय के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुमोदित नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में एनआरआर के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी।

एनआरआर नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए राज्य में एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। निवेश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के समन्वय के लिए एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल स्थापित की जाएगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर्स निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रमों का आयोजन और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

Published on:

04 Dec 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रवासी राजस्थानी दिवस में 33 विशिष्ट मेहमान होंगे राजकीय अतिथि, जानिए इनके नाम

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

