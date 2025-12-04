प्रवासी राजस्थानी दिवस में 33 विशिष्ट मेहमान होंगे राजकीय अतिथि, जानिए इनके नाम

प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान सरकार पूरे मनोयोग से काम कर रही है। बुधवार को ही प्रवासी राजस्थानियों के लिए कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बदलते समय के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुमोदित नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में एनआरआर के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी।