जयपुर में बार, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक एमडी ड्रग्स की सप्लाई, गिरफ्तार तस्करों ने खोले बड़े राज

गौरतलब है कि शांति नगर निवासी तरुण सिंह (23), अजमेर रोड स्थित मजदूर नगर निवासी लोकेन्द्र सिंह तथा वैशाली नगर ऑफिसर कैंपस निवासी प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से एमडी मेफेड्रोन क्रिस्टल रूपी ड्रग 53 ग्राम 72 मिलीग्राम और एक कार जब्त की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे चंचल सोनी सहित शहर में 6 तस्करों को नशा सामग्री सप्लाई करते हैं।