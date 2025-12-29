जयपुर में बार, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक एमडी ड्रग्स की सप्लाई, गिरफ्तार तस्करों ने खोले बड़े राज

तस्कर गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: मादक पदार्थ तस्करों की जड़ें इतनी गहरी और सप्लाई चेन इतनी लंबी है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद नेटवर्क सक्रिय बना हुआ है। नव वर्ष की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की कार्रवाई कुछ शिथिल पड़ी। वहीं, बेखौफ तस्कर पर्यटकों और आमजन को मादक पदार्थ की सप्लाई करने में जुट गए।
कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए तस्करों ने खुलासा किया कि शहर में वे चेन सिस्टम के जरिए नशा सामग्री की सप्लाई करते हैं। यहां तक कि एसएमएस अस्पताल के पास जूस बेचने वाला भी एमडी ड्रग सप्लाई करता है।
क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए चंचल सोनी ने बताया कि वह साथी अमित मोहन शर्मा, तरुण और प्रशांत के साथ शहर के कई बार, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर एमडी ड्रग की सप्लाई करता है।
गौरतलब है कि शांति नगर निवासी तरुण सिंह (23), अजमेर रोड स्थित मजदूर नगर निवासी लोकेन्द्र सिंह तथा वैशाली नगर ऑफिसर कैंपस निवासी प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से एमडी मेफेड्रोन क्रिस्टल रूपी ड्रग 53 ग्राम 72 मिलीग्राम और एक कार जब्त की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे चंचल सोनी सहित शहर में 6 तस्करों को नशा सामग्री सप्लाई करते हैं।
शहर में पकड़े गए तस्करों से मिली सूचना के आधार पर अन्य तस्करों की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी है।
-राहुल प्रकाश, स्पेशल पुलिस कमिश्नर
