29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में बार, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक एमडी ड्रग्स की सप्लाई, गिरफ्तार तस्करों ने खोले बड़े राज

मादक पदार्थ तस्करों का नेटवर्क पुलिस सख्ती के बावजूद सक्रिय है। क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग सप्लाई करने वाले चेन सिस्टम का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बार, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सप्लाई की बात कबूली।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 29, 2025

MD drugs

तस्कर गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: मादक पदार्थ तस्करों की जड़ें इतनी गहरी और सप्लाई चेन इतनी लंबी है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद नेटवर्क सक्रिय बना हुआ है। नव वर्ष की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की कार्रवाई कुछ शिथिल पड़ी। वहीं, बेखौफ तस्कर पर्यटकों और आमजन को मादक पदार्थ की सप्लाई करने में जुट गए।

कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए तस्करों ने खुलासा किया कि शहर में वे चेन सिस्टम के जरिए नशा सामग्री की सप्लाई करते हैं। यहां तक कि एसएमएस अस्पताल के पास जूस बेचने वाला भी एमडी ड्रग सप्लाई करता है।

क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए चंचल सोनी ने बताया कि वह साथी अमित मोहन शर्मा, तरुण और प्रशांत के साथ शहर के कई बार, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर एमडी ड्रग की सप्लाई करता है।

गिरफ्तारियां और बरामदगी

गौरतलब है कि शांति नगर निवासी तरुण सिंह (23), अजमेर रोड स्थित मजदूर नगर निवासी लोकेन्द्र सिंह तथा वैशाली नगर ऑफिसर कैंपस निवासी प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से एमडी मेफेड्रोन क्रिस्टल रूपी ड्रग 53 ग्राम 72 मिलीग्राम और एक कार जब्त की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे चंचल सोनी सहित शहर में 6 तस्करों को नशा सामग्री सप्लाई करते हैं।

शहर में पकड़े गए तस्करों से मिली सूचना के आधार पर अन्य तस्करों की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी है।
-राहुल प्रकाश, स्पेशल पुलिस कमिश्नर

ये भी पढ़ें

Jaipur: पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के कंसर्ट में मोबाइल चोरों का आतंक, 25 से ज्यादा दर्शकों के फोन चोरी
जयपुर
Jaipur Mobile phone thieves at Punjabi singer AP Dhillon concert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 09:57 am

Published on:

29 Dec 2025 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बार, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक एमडी ड्रग्स की सप्लाई, गिरफ्तार तस्करों ने खोले बड़े राज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में दौड़ रही टाटा एस का पंजाब में चालान, मैसेज आया तो चौंक गया मालिक, बोला: न मैं कभी गया और न गाड़ी

PATRIKA PHOTO
जयपुर

वेद से विज्ञान तक: जयपुर में ज्योतिष चिकित्सा का अंतरराष्ट्रीय मंच

Astro
जयपुर

Jaipur: पार्क में शव दफनाने पर विवाद, जयपुर में 3 घंटे उग्र प्रदर्शन, बुलाना पड़ा 4 थानों का पुलिस जाप्ता

JCB-Action
जयपुर

RSSB Exam Dates: बड़ी घोषणा, पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम 2 जनवरी को, 5 परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी तय

RSSB Releases New Strict Dress Code know what to wear and what not to wear for recruitment exams in winter
जयपुर

राजस्थान को नए साल में बड़ी सौगातें; रिफाइनरी और 5 रेलवे स्टेशनों का होगा उद्घाटन, 15 जनवरी तक काम पूरा करने का टारगेट

नए साल में पचपदरा रिफाइनरी का होगा उद्घाटन,पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.