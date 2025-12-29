29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: पार्क में शव दफनाने पर विवाद, जयपुर में 3 घंटे उग्र प्रदर्शन, बुलाना पड़ा 4 थानों का पुलिस जाप्ता

Violent Protests In Sinwar Mod Area: जयपुर के बिंदायका इलाके में गांधी एन्क्लेव कॉलोनी के पार्क में शव दफनाने को लेकर उग्र विवाद हुआ। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय लोगों ने 3 घंटे तक प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 29, 2025

JCB-Action

पार्क की जमीन में जेसीबी से बोर्ड लगाते हुए (फोटो: पत्रिका)

Controversy Over Burying Dead Body In Park: जयपुर के बिंदायका थाना इलाके के सिंवारमोड़ पर रविवार को गांधी एन्क्लेव आवासीय योजना के पार्क में शव दफनाने से विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ग्रामीणों ने तीन घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया। मामला बढ़ने पर बिंदायका, भांकरोटा, बगरू और सेज थानों का जाप्ता मौके पर तैनात करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार गांधी एन्क्लेव कॉलोनी श्मशान के समीप स्थित सार्वजनिक पार्क में शनिवार शाम शव दफनाए जाने की सूचना मिली। रविवार सुबह बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। विरोध में बजरंग दल के स्वयंसेवक और स्थानीय लोग शव हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही जेसीबी मंगवाकर पार्क की जमीन को समतल करवाया और वहां जय श्रीराम बालाजी पार्क का बोर्ड लगा दिया।

आश्वासन पर शांत हुआ मामला

विरोध बढ़ता देख बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा, बगरू थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा और भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ मौके पर पहुंचे और समझाइश की। लेकिन लोग निगम की ओर से पार्क विकसित नहीं किए जाने पर आक्रोशित हो गए। इसके बाद झोटवाड़ा जोन उपायुक्त मनीषा यादव मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी कि सोमवार से नगर निगम पार्क की चारदीवारी का निर्माण शुरू कर इसे विकसित करेगा। पुलिस अधिकारियों ने शव निकालने के संबंध में जिला प्रशासन से वार्ता कर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का आश्वासन दिया।

13 साल से विकास का इंतजार

नगर निगम ने 2012 में गांधी एन्क्लेव आवासीय योजना का सृजन किया था। पिछले 13 वर्षों से यहां मूलभूत सुविधाओं और विकास का अभाव है। स्थानीय लोग लंबे समय से पार्क विकसित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। इस कारण अब यहां अवैध गतिविधियां शुरू हो गई हैं।


सिंवारमोड़ पर मोक्षधाम के पास पार्क की जमीन में शव दफनाने की सूचना मिली थी। मौके पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश कर मामला शांत किया गया।
-हेमेंद्र शर्मा, एसीपी, बगरू

नगर निगम के पार्क की जमीन पर सोमवार से चारदीवारी का निर्माण शुरू करवाकर पार्क विकसित किया जाएगा। शव के संबंध में निश्चित प्रक्रिया है, जिसके बारे में जिला प्रशासन से वार्ता की जा रही है।
-मनीषा यादव, जोन उपायुक्त, झोटवाड़ा

ये भी पढ़ें

सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त निर्देश, RGHS का दुरुपयोग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 10:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: पार्क में शव दफनाने पर विवाद, जयपुर में 3 घंटे उग्र प्रदर्शन, बुलाना पड़ा 4 थानों का पुलिस जाप्ता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में दौड़ रही टाटा एस का पंजाब में चालान, मैसेज आया तो चौंक गया मालिक, बोला: न मैं कभी गया और न गाड़ी

PATRIKA PHOTO
जयपुर

वेद से विज्ञान तक: जयपुर में ज्योतिष चिकित्सा का अंतरराष्ट्रीय मंच

Astro
जयपुर

RSSB Exam Dates: बड़ी घोषणा, पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम 2 जनवरी को, 5 परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी तय

RSSB Releases New Strict Dress Code know what to wear and what not to wear for recruitment exams in winter
जयपुर

जयपुर में बार, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक एमडी ड्रग्स की सप्लाई, गिरफ्तार तस्करों ने खोले बड़े राज

MD drugs
जयपुर

राजस्थान को नए साल में बड़ी सौगातें; रिफाइनरी और 5 रेलवे स्टेशनों का होगा उद्घाटन, 15 जनवरी तक काम पूरा करने का टारगेट

नए साल में पचपदरा रिफाइनरी का होगा उद्घाटन,पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.