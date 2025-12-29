Jaipur: पार्क में शव दफनाने पर विवाद, जयपुर में 3 घंटे उग्र प्रदर्शन, बुलाना पड़ा 4 थानों का पुलिस जाप्ता

पार्क की जमीन में जेसीबी से बोर्ड लगाते हुए (फोटो: पत्रिका)
Controversy Over Burying Dead Body In Park: जयपुर के बिंदायका थाना इलाके के सिंवारमोड़ पर रविवार को गांधी एन्क्लेव आवासीय योजना के पार्क में शव दफनाने से विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ग्रामीणों ने तीन घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया। मामला बढ़ने पर बिंदायका, भांकरोटा, बगरू और सेज थानों का जाप्ता मौके पर तैनात करना पड़ा।
जानकारी के अनुसार गांधी एन्क्लेव कॉलोनी श्मशान के समीप स्थित सार्वजनिक पार्क में शनिवार शाम शव दफनाए जाने की सूचना मिली। रविवार सुबह बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। विरोध में बजरंग दल के स्वयंसेवक और स्थानीय लोग शव हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही जेसीबी मंगवाकर पार्क की जमीन को समतल करवाया और वहां जय श्रीराम बालाजी पार्क का बोर्ड लगा दिया।
विरोध बढ़ता देख बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा, बगरू थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा और भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ मौके पर पहुंचे और समझाइश की। लेकिन लोग निगम की ओर से पार्क विकसित नहीं किए जाने पर आक्रोशित हो गए। इसके बाद झोटवाड़ा जोन उपायुक्त मनीषा यादव मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी कि सोमवार से नगर निगम पार्क की चारदीवारी का निर्माण शुरू कर इसे विकसित करेगा। पुलिस अधिकारियों ने शव निकालने के संबंध में जिला प्रशासन से वार्ता कर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का आश्वासन दिया।
नगर निगम ने 2012 में गांधी एन्क्लेव आवासीय योजना का सृजन किया था। पिछले 13 वर्षों से यहां मूलभूत सुविधाओं और विकास का अभाव है। स्थानीय लोग लंबे समय से पार्क विकसित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। इस कारण अब यहां अवैध गतिविधियां शुरू हो गई हैं।
सिंवारमोड़ पर मोक्षधाम के पास पार्क की जमीन में शव दफनाने की सूचना मिली थी। मौके पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश कर मामला शांत किया गया।
-हेमेंद्र शर्मा, एसीपी, बगरू
नगर निगम के पार्क की जमीन पर सोमवार से चारदीवारी का निर्माण शुरू करवाकर पार्क विकसित किया जाएगा। शव के संबंध में निश्चित प्रक्रिया है, जिसके बारे में जिला प्रशासन से वार्ता की जा रही है।
-मनीषा यादव, जोन उपायुक्त, झोटवाड़ा
