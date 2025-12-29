Jaipur: पार्क में शव दफनाने पर विवाद, जयपुर में 3 घंटे उग्र प्रदर्शन, बुलाना पड़ा 4 थानों का पुलिस जाप्ता

विरोध बढ़ता देख बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा, बगरू थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा और भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ मौके पर पहुंचे और समझाइश की। लेकिन लोग निगम की ओर से पार्क विकसित नहीं किए जाने पर आक्रोशित हो गए। इसके बाद झोटवाड़ा जोन उपायुक्त मनीषा यादव मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी कि सोमवार से नगर निगम पार्क की चारदीवारी का निर्माण शुरू कर इसे विकसित करेगा। पुलिस अधिकारियों ने शव निकालने के संबंध में जिला प्रशासन से वार्ता कर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का आश्वासन दिया।