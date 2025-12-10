Weather Update: राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बदलेगा मौसम

फोटो पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह ठंडी हवा के असर से तेज सर्दी रही। हालांकि दोपहर में तेज धूप रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के दस से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। इन सभी शहरों में सुबह-शाम कड़ाके की सर्दी रही। शेखावाटी क्षेत्र में कोल्ड-वेव का हल्का असर रहा। जयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं समेत अन्य कुछ शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज हुई।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक मौसम में बदलाव को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि 12 दिसंबर से एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और सर्दी की तीव्रता अस्थायी रूप से कम हो सकती है।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू का 3, नागौर का 3.3, फतेहपुर का 3.4, सीकर का 5, जालोर का 5.9, दौसा का 5.7, लूणकरणसर का 5.1, चूरू का 6.3, सिरोही का 6.8, करौली का 6.6, अलवर का 6.5, वनस्थली का 6.8, झुंझुनूं का 7.4, पाली का 8.6, अंता (बारां) का 8, डबोक का 8.8, अजमेर का 8.7, पिलानी का 8, भीलवाड़ा का 8.4, जयपुर का 10.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
