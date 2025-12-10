Weather Update: राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बदलेगा मौसम

जयपुर। राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह ठंडी हवा के असर से तेज सर्दी रही। हालांकि दोपहर में तेज धूप रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के दस से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। इन सभी शहरों में सुबह-शाम कड़ाके की सर्दी रही। शेखावाटी क्षेत्र में कोल्ड-वेव का हल्का असर रहा। जयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं समेत अन्य कुछ शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज हुई।