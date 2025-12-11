PIE School Olympics : खेल के रण में खिलाड़ियों की जंग, जोश और प्रदर्शन से मोह रहे दर्शकों का मन

जूडो-कराटे के मुकाबले में खिलाड़ियों ने शानदार तकनीक और गति से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जिमनास्टिक और ताइक्वांडो में युवा खिलाड़ी अपने करतबों से हैरान कर रहे थे। खास बात ये रही कि कम उम्र के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया और अपने टैलेंट का बेहतरीन प्रदर्शन किया। हर खेल में प्रतिभागियों का उत्साह और उनकी मेहनत साफ दिख रही थी। इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए माता-पिता और कोच भी अपने बच्चों को उत्साहित करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे।