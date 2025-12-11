किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 57 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (03 दिसंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 57 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

मेरे तीन नए प्यारे दोस्त

मीरा सैनिक, उम्र 11 साल

आज शाम मैं आंगन में बैठी थी। तभी टोकरी से हल्की‑सी कूं‑कूं की आवाज आई। मैंने झांककर देखा तो तीन छोटे‑छोटे सफेद पिल्ले दुबके हुए थे। उनका नाक गोल‑सा और कान मुलायम जैसे रूई के बने हों। मैं तो बस 'ओ माय गॉड, कितने क्यूट हैं' बोलकर ही रह गई। मम्मी हंसते हुए बोलीं, 'ये तेरे लिए सरप्राइज है।' मैं बारह साल की हूं पर उस पल, मैं खुद भी पिल्लों जैसी उछलने लगी। मैंने एक पिल्ले को गोद में उठाया। उसने मेरी उंगली हल्के से काटी, जैसे कह रहा हो, 'हाय, मैं तेरी फ्रेंड हूं।' उसके गले में छोटी‑सी नारंगी रिबन बंधी थी। इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया 'गुड़िया', बाकी दो पिल्ले टोकरी में से सिर बाहर निकालकर हमें देख रहे थे। जैसे पूछ रहे हों, 'हमें भी प्यार मिलेगा ना?' मैंने उन्हें सहलाया, तो वे खुशी से पूंछ हिलाने लगे और मुझ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। मम्मी बोलीं, 'जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, सिर्फ खेलना नहीं।' मुझे उनकी बात समझ आई, पर दिल में तो बस यही था कि कल सुबह स्कूल से लौटकर इनसे खेलूंगी। मैंने तय किया कि हर दिन मैं ही इन्हें खाना दूंगी, नहलाऊंगी और टहलाने ले जाऊंगी। पापा बोले, 'देखते हैं, तू अपना प्रॉमिस कितना निभाती है।' मैंने मुस्कुराकर गुड़िया को ऊपर उठा लिया। वह मेरी तरफ देख कर हल्का‑सा भौंकी, जैसे मेरे वादे पर मुहर लगा रही हो। उस शाम मुझे लगा, जैसे मेरा छोटा‑सा परिवार अचानक तीन नए दोस्तों से भर गया हो।