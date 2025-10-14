अब वैर से विधायक के पुत्र की बिगड़ी तबीयत, 2 हार्ट अटैक के बाद भी कार चलाकर भरतपुर से पहुंचा जयपुर

इसके बाद रात 8 बजे और 1 बजे उन्हें फिर से सीने में तेज दर्द हुआ। हालत नहीं संभलने पर विधायक के पुत्र स्वयं चौपहिया वाहन लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। करीब 200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर वे मानसरोवर के निजी अस्पताल पहुंचे। जांच में उनके हृदय की हालत देख और स्वयं वाहन चलाकर आने का पता चलने पर चिकित्सक भी चकित रह गए। यहां जांच में उनके दो बार मेजर अटैक आने की पुष्टि हुई। एंजियोग्राफी जांच में उनकी धमनियों में ब्लॉकेज पाए जाने के पर एक स्टेंट डाला गया।