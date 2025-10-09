Rajasthan: टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा के बेटे हनुमन्त मीणा का निधन, निजी अस्पताल में थे भर्ती

पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan News: राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद एवं पूर्व डीजीपी हरीश चंद्र मीणा के बेटे हनुमन्त मीणा का आज असामयिक निधन हो गया। मात्र 35 वर्षीय हनुमन्त मीणा एक व्यवसायी थे। परिवारिक सूत्रों के अनुसार, हृदयाघात के कारण उनका निधन हुआ है। बताया जा रहा है कि हनुमन्त मीणा जयपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले कुछ समय से भर्ती थे।
सांसद के बेटे के निधन के बाद राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। सांसद हरीश मीणा 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, वर्तमान में टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद हैं। बताया जा रहा है कि हनुमन्त मीणा का आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। इस घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
