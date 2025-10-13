Rajasthan : 21 अक्टूबर को लेकर उलझन में हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है माजरा।

Rajasthan : साल 2024 की तरह ही इस बार भी दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतराल है। लिहाजा सरकारी कलेंडर के अनुसार दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर की रहेगी, लेकिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टी 22 व 23 अक्टूबर की होगी। इस बीच 21 अक्टूबर को कार्य दिवस रहेगा। लगातार तीन दिन छुट्टी के बजाय एक दिन का अंतराल होने से कर्मचारी वर्ग में असमंजस की स्थिति है।