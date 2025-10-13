Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan : 21 अक्टूबर को लेकर उलझन में हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है माजरा

Rajasthan : 21 अक्टूबर को लेकर उलझन में हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है माजरा।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 13, 2025

Rajasthan Government Employees are Confused about 21 October find out what matter is

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : साल 2024 की तरह ही इस बार भी दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतराल है। लिहाजा सरकारी कलेंडर के अनुसार दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर की रहेगी, लेकिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टी 22 व 23 अक्टूबर की होगी। इस बीच 21 अक्टूबर को कार्य दिवस रहेगा। लगातार तीन दिन छुट्टी के बजाय एक दिन का अंतराल होने से कर्मचारी वर्ग में असमंजस की स्थिति है।

आमतौर पर गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। लेकिन, इस साल भी दिवाली के अगले दिन नहीं होकर एक दिन अंतराल के बाद की जाएगी। दिवाली भले ही दो दिन मना ली जाएगी, लेकिन अंतराल के दिन (21 अक्टूबर) कार्य दिवस ने उलझन में डाल दिया है। यही स्थिति पिछले साल भी देखी गई थी, वहीं 2 साल पहले भी ऐसा हुआ है।

क्यों यह कभी-कभी होता है

प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा आती है। तिथि-सीमाएं स्थानीय समय और पंचांग पद्धति के आधार पर बदलती है। जब प्रतिपदा तिथि का आरभ समय और अमावस्या का समाप्ति समय ऐसे आते है कि सामान्य अगला दिन पंचांगीय रूप से नहीं बनता। ऐसे में पूजा एक दिन आगे बढ़ सकती है।

पंचांग सूत्रों ने दर्शाया है कि प्रातिपदा का आरभ-समय और किसी वर्ष में होने वाले ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा पारंपरिक रूप से अगले दिन के बजाय एक दिन आगे बढ़ गया। साल 2022 में ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन नहीं होकर एक दिन अंतराल के बाद की गई।

पहले कब कब रही यह स्थिति

2024 - दिवाली 31 अक्टूबर और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को थी।
2023 - दिवाली 12 नवंबर और गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को थी।
2022 - दिवाली 24 अक्टूबर और गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई अच्छी खबर, फ्री बिजली पर डिस्कॉम्स का आया नया फॉर्मूला
जयपुर
Rajasthan Electricity Consumers Good News Diwali Discoms announce new formula for free electricity

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2025 12:31 pm

Published on:

13 Oct 2025 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan : 21 अक्टूबर को लेकर उलझन में हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है माजरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर आरटीओ हुआ डिजिटल: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और टैक्स भुगतान अब ऑनलाइन, एजेंटों की भूमिका खत्म

Udaipur RTO Digital
उदयपुर

अब घर-घर पहुंच रही पाइपलाइन से गैस, नए इलाकों में अब तक चार हजार कनेक्शन

उदयपुर

उदयपुर : कुलगुरु के बयान पर राज्यपाल का पलटवार, औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े किए, मंदिर तोड़े, कुशल प्रशासक कैसे हो गया ?

Governor Haribhau Bagde
उदयपुर

दूसरी कक्षा के बच्चे ने LKG की बच्ची का प्राइवेट पार्ट नोंचा, आधी रात में उठी और रोने लगी, पहचान कराने क्लास में जाते ही सहम गई

Udaipur News
उदयपुर

Udaipur Accident: सड़क हादसे में जिंदा बचे लोगों को बेकाबू ट्रेलर ने कुचला, 4 की दर्दनाक मौत; हाईवे पर बिखरे शवों के चिथड़े

Udaipur-road-accident-2
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.