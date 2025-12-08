Rajasthan : बांसवाड़ा में 48 बोरी खाद गुम, ट्रक और पिकअप चालक पर एफआइआर दर्ज

Rajasthan : चित्तौड़गढ़ जिले में चंदेरिया से भेजी यूरिया खाद की खेप रास्ते में जमाखोरी और मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ने पर धरपकड़ के बाद तीसरे दिन कृषि विभाग की ओर से ट्रक और पिकअप चालक के खिलाफ खमेरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इससे पहले विभागीय टीम ने दोनों वाहनों से बरामद 732 बोरे खाद को खमेरा लेम्पस को बतौर अमानत सौंपा।