बांसवाड़ा

Rajasthan : बांसवाड़ा में 48 बोरी खाद गुम, ट्रक और पिकअप चालक पर एफआइआर दर्ज

Rajasthan : बांसवाड़ा में 48 बोरी खाद गुम हो गई। कृषि विभाग ने ट्रक और पिकअप चालक के खिलाफ खमेरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 08, 2025

Rajasthan Banswara 48 bags of fertilizer go missing FIR lodged against truck and pickup driver

खाद को जब्त कर, कार्यवाही करते कृषि अधिकारी। फोटो पत्रिका

Rajasthan : चित्तौड़गढ़ जिले में चंदेरिया से भेजी यूरिया खाद की खेप रास्ते में जमाखोरी और मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ने पर धरपकड़ के बाद तीसरे दिन कृषि विभाग की ओर से ट्रक और पिकअप चालक के खिलाफ खमेरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इससे पहले विभागीय टीम ने दोनों वाहनों से बरामद 732 बोरे खाद को खमेरा लेम्पस को बतौर अमानत सौंपा।

खमेरा क्षेत्र के डूंगरा गांव में शुक्रवार शाम खाद का ट्रक ट्रोला चोरी छिपे पहुंचने पर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर अधिकारियों को इत्तला दी। इस पर टीम पहुंची तो 780 बैग खाद से लदे ट्रक ट्रोले से पिकअप वाहन में खाद के बोरे डाले जा रहे थे। यह देख टीम ने दोनों गाड़ियां जब्त कर ली है।

रास्ते में खाद के बोरे उतारे गए

पड़ताल पर मालूम हुआ कि 266 रुपए प्रति बोरी सरकारी कीमत के आरसीएम उज्ज्वला खाद की खेप चंदेरिया से नौगामा की फर्म हर्षित ट्रेडर्स को भेजी गई। रास्ते में डूंगर में ट्रक ट्रोला ले जाकर निजी व्यापारी किशोर कलाल के यहां खाद के बोरे उतारे गए। यहां कलाल 600 रुपए प्रति बोरा खाद बेच रहा था।

नौगामा के व्यापारी का लाइसेंस रद्द करने की मांग

मामले में ग्रामीणों ने नौगामा के व्यापारी का लाइसेंस रद्द करने और मुनाफाखोर किशोर कलाल पर कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने पर त्वरित जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उसके बाद विभाग के लोकेश बुनकर की टीम ने रातभर और फिर शनिवार को दिनभर पड़ताल की।

कृषि अधिकारी ने कार्रवाई के लिए दी रिपोर्ट

फिर कृषि अधिकारी भावना डोडियार ने थाने में ट्रक और पिकअप नंबर के आधार पर अवैध रूप से खाद डूंगर के गोदाम पर खाली किए जाने का उल्लेख कर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी।

धरपकड़ से पहले 48 बोरी खाद गायब हो गई थी

विभागीय जांच की लंबी कवायद में पता चला कि दोनों गाड़ियों से 732 बोरी खाद की ही बरामदगी हुई है, जबकि ट्रक चालक की बिल्टी में 780 बोरी खाद भेजने का उल्लेख था। बरामद खाद दो लॉट का पाया गया, जिसकी विभागीय टीम ने बाकायदा सेंपलिंग की। इससे साफ हुआ कि धरपकड़ से पहले 48 बोरी खाद गायब हो चुका था।

इससे सवाल यह कि बिना खाद मंगवाने वाली फर्म को बताए या डूंगर में गोदाम मालिक से संपर्क-संवाद के चालक अपने स्तर पर रास्ते में खाद इधर-उधर कैसे कर सकते हैं।

मामले में थानाधिकारी रमेशचंद्र सेन ने बताया कि रिपोर्ट पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब मामले के तमाम पहलुओं और संबंधितों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करेगी।

08 Dec 2025 02:41 pm

