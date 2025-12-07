Rajasthan Fertilizer Crisis : एमपी बॉर्डर पर ट्रक खड़ा कर दुगुने दाम में बेच रहे खाद, कालाबाजारी से किसान परेशान

Rajasthan Fertilizer Crisis : बांसवाड़ा जिले में खाद के लिए कोहराम मचा है। पर्याप्त खाद की आपूर्ति के बाद भी किसान परेशान है। कालाबाजारी धड्ल्ले से की जा रही है। हमारे किसानों के हक की खाद एमपी पहुंच रही है। राजस्थान पत्रिका ने समाचार प्रकाशित कर खाद की डिमांड और सप्लाई के पूरे गणित के साथ ही छोटी सरवन क्षेत्र में मांग से 33 प्रतिशत अधिक खाद की आपूर्ति का खुलासा किया था। इसके बाद विभाग के साथ ही जागरुक किसानों ने खाद की कालाबाजारी का खुलासा किया।