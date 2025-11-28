Rajasthan : धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कृषि उपज मंडी सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया

बताया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा ने दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण के एवज में 45000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित काफी समय से परेशान था। तंग आकर उसने शिकायत एसीबी में दर्ज कराई। एसीबी ने शिकायत की जांच को सही पाया। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया। एसीबी के बिछाए इस जाल में कृषि उपज मंडी सचिव फंस गए।