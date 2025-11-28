Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

Rajasthan : धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कृषि उपज मंडी सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया

Dholpur : धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कृषि उपज मंडी सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया।

Google source verification

धौलपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 28, 2025

Rajasthan ACB big action in Dholpur krishi upaj mandi sachiv caught red-handed taking bribe

कृषि उपज मंडी के बाहर भीड़। फोटो पत्रिका

Dholpur : धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने आज सुबह ऑफिस खुलते ही कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर लिया। एसीबी ने सचिव को 45000 रुपए की रिश्वत राशि लेते पकड़ा।

बताया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा ने दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण के एवज में 45000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित काफी समय से परेशान था। तंग आकर उसने शिकायत एसीबी में दर्ज कराई। एसीबी ने शिकायत की जांच को सही पाया। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया। एसीबी के बिछाए इस जाल में कृषि उपज मंडी सचिव फंस गए।

एसीबी की कार्रवाई जारी है

एसीबी की कार्रवाई अभी जारी है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रेस कांफ्रेंस के जारी इस पूरी कार्रवाई का ब्योरा दिया जाएगा। अभी खबर अपडेट हो रही है।

Published on:

28 Nov 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Rajasthan : धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कृषि उपज मंडी सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

