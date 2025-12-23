धमकी भरे ई-मेल से जिला कलक्ट्रेट में हडक़ंप, 5 घंटे चला सर्च अभियान

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10.33 मिनट पर जिला कलक्टर के पीए अर्जुन सिंह ने कार्यालय की ई-मेल आईडी की जांच की। चेक करने पर एक संदिग्ध आईडी में जिला कलक्ट्रेट धौलपुर में आरडीएस विस्फोटक सामग्री रखी होने और दोपहर में ब्लास्ट की धमकी थी। पीए ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी को सूचना दी। जो उस वक्त कोर्ट कैम्पस में थे। डीएम ने जिला कलक्ट्रेट को खाली करवाने के निर्देश दिए। उधर, सूचना पर एसपी विकास सांगवान, एएसपी वैभव शर्मा, सीओ कृष्णराज जांगिड समेत शहर के पुलिस थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाप्ता कलक्ट्रेट पहुंच गया और परिसर को घेर लिया। सभी कार्मिकों को बाहर निकाल दिया और अंदर जाने पर रोक लगा दी। भरतपुर से दोपहर में पहुंची एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड टीम ने जांच की लेकिन शाम 6 बजे तक कुछ हाथ नहीं लगा।