धौलपुर

धमकी भरे ई-मेल से जिला कलक्ट्रेट में हडक़ंप, 5 घंटे चला सर्च अभियान

धौलपुर जिला कलक्टर की अधिकृत मेल आईडी पर सुबह मिले एक ई-मेल ने कलक्ट्रेट में हडक़ंप मचा दिया। संदिग्ध ई-मेल में कलक्ट्रेट में आरडीएसक्स विस्फोटक सामग्री रखी होने की चेतावनी दी थी। सूचना पर जिला कलक्ट्रेट में संचालित सभी विभाग और शाखाओं को आनन-फानन में खाली करवा दिया। सूचना पर एसपी विकास सांगवान टीम के साथ पहुंचे और कलक्ट्रेट परिसर घेरे में ले लिया।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 23, 2025

धमकी भरे ई-मेल से जिला कलक्ट्रेट में हडक़ंप, 5 घंटे चला सर्च अभियान A threatening email caused panic at the district collectorate, leading to a five-hour search operation
  • कलक्ट्रेट से कार्मिकों को निकाला, डीएम कार्यालय की आईडी पर आया था संदिग्ध मे
  • एटीएस और बीडीएस टीम ने खंगाला चप्पा-चप्पा, नहीं मिला कुछ संदिग्
  • दो अन्य जिलों को भी इसी तरह का भेजा मेल

धौलपुर. धौलपुर जिला कलक्टर की अधिकृत मेल आईडी पर सुबह मिले एक ई-मेल ने कलक्ट्रेट में हडक़ंप मचा दिया। संदिग्ध ई-मेल में कलक्ट्रेट में आरडीएसक्स विस्फोटक सामग्री रखी होने की चेतावनी दी थी। सूचना पर जिला कलक्ट्रेट में संचालित सभी विभाग और शाखाओं को आनन-फानन में खाली करवा दिया। सूचना पर एसपी विकास सांगवान टीम के साथ पहुंचे और कलक्ट्रेट परिसर घेरे में ले लिया। भरतपुर से पहुंची बीडीएस और एटीएस टीम ने परिसर की छानबीन की लेकिन शाम छह बजे तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जिस पर प्रशासन ने राहत की संास ली। जांच टीम ने बाद में इमारत में किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं होने की बात कही है। संदिग्ध मेल के सोमवार रात करीब 10.45 मिनट पर आना बताया है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10.33 मिनट पर जिला कलक्टर के पीए अर्जुन सिंह ने कार्यालय की ई-मेल आईडी की जांच की। चेक करने पर एक संदिग्ध आईडी में जिला कलक्ट्रेट धौलपुर में आरडीएस विस्फोटक सामग्री रखी होने और दोपहर में ब्लास्ट की धमकी थी। पीए ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी को सूचना दी। जो उस वक्त कोर्ट कैम्पस में थे। डीएम ने जिला कलक्ट्रेट को खाली करवाने के निर्देश दिए। उधर, सूचना पर एसपी विकास सांगवान, एएसपी वैभव शर्मा, सीओ कृष्णराज जांगिड समेत शहर के पुलिस थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाप्ता कलक्ट्रेट पहुंच गया और परिसर को घेर लिया। सभी कार्मिकों को बाहर निकाल दिया और अंदर जाने पर रोक लगा दी। भरतपुर से दोपहर में पहुंची एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड टीम ने जांच की लेकिन शाम 6 बजे तक कुछ हाथ नहीं लगा।

अजमेरव बाडमेर में भी मिला संदिग्ध मेल

उधर, प्रदेश के अजमेर और वाडमेर में भी प्रशासन को इसी तरह का धमकी भरा मेल मिलने की सूचना है। डीएम ने बताया कि दो अन्य जिलों में भी इस तरह के मेल पहुंचे हैं।

राजनीतिक दल समेत अन्य कुछ बातों का उल्लेख

संदिग्ध मेल में दक्षिण भारत के राजनीतिक दल का उल्लेख किया है। साथ ही कुछ राजनेता, फिल्म स्टार और एक आईपीएस अधिकारी का भी मेल में नाम जिक्र किया है। मेल में आईपीएस अधिकारी के पाक की ओर से एक शहर में हनीपोटेड करने की बात कही है।

  • कार्यालय की आईडी पर सुबह मेल आया था। जिसमें विस्फोटक सामग्री जिला कलक्ट्रेट कार्यालय में रखा होने की चेतावनी दी थी। जिस पर सभी कार्यालयों और शाखाओं को खाली करवा दिया। भरतपुर से पहुंची टीम ने जांच की है लेकिन शाम तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है।
  • श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर, धौलपुर
  • डॉग स्क्वायड और बीडीएस टीम ने जांच के बाद किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं होने की बात कही है। किसी ने शरारत की है। जिस कंपनी का मेल आईडी है, उसकी जांच करवाई जा रही है।
  • विकास सांगवान, पुलिस अधीक्षक, धौलपुर

Published on:

23 Dec 2025 07:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धमकी भरे ई-मेल से जिला कलक्ट्रेट में हडक़ंप, 5 घंटे चला सर्च अभियान

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

