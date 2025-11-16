Rajsamand : भू-अभिलेख निरीक्षक के घर की तलाशी में मिला अपार धन और संपत्तियां, एसीबी अफसर चौंके, कल खुलेगा बैंक का लॉकर

गौरतलब है कि भू-अभिलेख निरीक्षक ने एक परिवादी से उसकी जमीन के नक्शे का शुद्धिकरण करने के एवज में दस लाख रुपए की मांग की थी। मांग से परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद शुक्रवार को एसीबी टीम ने जाल बिछाकर तासोल रोड और धनजी का खेड़ा के बीच स्थित एक निजी फार्म हाउस पर निरीक्षक को सात लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।