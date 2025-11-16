Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

Rajsamand : भू-अभिलेख निरीक्षक के घर की तलाशी में मिला अपार धन और संपत्तियां, एसीबी अफसर चौंके, कल खुलेगा बैंक का लॉकर

Rajsamand : एसीबी राजसमंद ने रिश्वत के आरोपी भू-अभिलेख निरीक्षक के घर की तलाशी ली। जिसके बाद संपत्तियों की परतें खुलने लगीं। संपत्तियों का ब्योरा पाकर एसीबी अफसर चौंक गए। कल यानि सोमवार को भू-अभिलेख निरीक्षक के बैंक का लॉकर खोला जाएगा। फिर होंगे और कई बड़े राज के खुलासे।

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 16, 2025

Rajsamand Bribe land records inspector house search huge amount money revealed ACB officers shocked bank locker will be opened tomorrow

राजसमंद. एसीबी की गिरफ्त में ​रिश्वत लेने का आरोपी कमलेशचन्द्र खटीक व एसीबी के अधिकारी। फोटो पत्रिका

Rajsamand : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चौकी राजसमंद की ओर से सात लाख रुपए रिश्वत मामले में कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। मुख्यालय के निर्देश पर भू-अभिलेख निरीक्षक कमलेशचन्द्र खटीक (वृत भाणा, तहसील कुंवारिया) के बैंक लॉकर को विधि-सम्मत तरीके से सोमवार को खुलवाया जाएगा।

एसीबी के एएसपी हिम्मत चारण ने बताया कि एसीबी टीम की सोनू शेखावत ने आरोपी के घर पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान पता चला कि आरोपी का राजसमंद के एक्सिस बैंक में लॉकर भी है। घर से इस लॉकर की चाबी बरामद हुई। इसके बाद लॉकर खुलवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। लॉकर को सोमवार को अधिकारियों की निगरानी में खोला जाएगा।

संपत्तियों की परतें खुलने लगीं

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी भू-अभिलेख निरीक्षक कमलेशचन्द्र खटीक का एक्सिस बैंक में लॉकर है। साथ ही यह भी पता चला है कि उसके पास साझेदारी में एक पेट्रोल पंप है, जबकि दूसरा पेट्रोल पंप निर्माणाधीन बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी के नाम पर बडारड़ा में एक क्रेशर प्लांट होने की जानकारी भी एसीबी को मिली है। जांच एजेंसी इन सभी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है।

निरीक्षक सात लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार

गौरतलब है कि भू-अभिलेख निरीक्षक ने एक परिवादी से उसकी जमीन के नक्शे का शुद्धिकरण करने के एवज में दस लाख रुपए की मांग की थी। मांग से परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद शुक्रवार को एसीबी टीम ने जाल बिछाकर तासोल रोड और धनजी का खेड़ा के बीच स्थित एक निजी फार्म हाउस पर निरीक्षक को सात लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : तीसरा बच्चा होने पर होगी 31,000 रुपए की FD, वंश परंपरा बचाने की अनोखी पहल
उदयपुर
Rajasthan a unique initiative to preserve family tradition third child 31,000 rupees FD

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 03:03 pm

Published on:

16 Nov 2025 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajsamand : भू-अभिलेख निरीक्षक के घर की तलाशी में मिला अपार धन और संपत्तियां, एसीबी अफसर चौंके, कल खुलेगा बैंक का लॉकर

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नकली नोट तक नहीं पहचान सका लैंड रिकॉर्ड इस्पेक्टर, सात लाख रिश्वत ली, 6.30 लाख रुपए डमी नोट थे, गिरफ्तार

राजसमंद

Rajasthan: सरकारी स्कूल में बैड टच करता था टीचर, परेशान छात्रा ने 1098 पर किया कॉल, शिक्षा विभाग ने लिया तगड़ा एक्शन

bad touch in government school
राजसमंद

अवैध जहरीले केमिकल की बिक्री पर डीलर्स का आक्रोश, 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

petroleum dealers strike
राजसमंद

रबी सीजन: खेती के मैदानों में होगी उम्मीद की हरियाली, बुवाई लक्ष्य 60 हजार हेक्टेयर पार

Farmers News
राजसमंद

राजसमंद में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों को शरण देने वाली महिला गिरफ्तार, एक फरार आरोपी भी पकड़ा गया

Accused Arrested
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.