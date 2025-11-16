Rajsamand : भू-अभिलेख निरीक्षक के घर की तलाशी में मिला अपार धन और संपत्तियां, एसीबी अफसर चौंके, कल खुलेगा बैंक का लॉकर

राजसमंद. एसीबी की गिरफ्त में रिश्वत लेने का आरोपी कमलेशचन्द्र खटीक व एसीबी के अधिकारी। फोटो पत्रिका
Rajsamand : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चौकी राजसमंद की ओर से सात लाख रुपए रिश्वत मामले में कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। मुख्यालय के निर्देश पर भू-अभिलेख निरीक्षक कमलेशचन्द्र खटीक (वृत भाणा, तहसील कुंवारिया) के बैंक लॉकर को विधि-सम्मत तरीके से सोमवार को खुलवाया जाएगा।
एसीबी के एएसपी हिम्मत चारण ने बताया कि एसीबी टीम की सोनू शेखावत ने आरोपी के घर पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान पता चला कि आरोपी का राजसमंद के एक्सिस बैंक में लॉकर भी है। घर से इस लॉकर की चाबी बरामद हुई। इसके बाद लॉकर खुलवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। लॉकर को सोमवार को अधिकारियों की निगरानी में खोला जाएगा।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी भू-अभिलेख निरीक्षक कमलेशचन्द्र खटीक का एक्सिस बैंक में लॉकर है। साथ ही यह भी पता चला है कि उसके पास साझेदारी में एक पेट्रोल पंप है, जबकि दूसरा पेट्रोल पंप निर्माणाधीन बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी के नाम पर बडारड़ा में एक क्रेशर प्लांट होने की जानकारी भी एसीबी को मिली है। जांच एजेंसी इन सभी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है।
गौरतलब है कि भू-अभिलेख निरीक्षक ने एक परिवादी से उसकी जमीन के नक्शे का शुद्धिकरण करने के एवज में दस लाख रुपए की मांग की थी। मांग से परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद शुक्रवार को एसीबी टीम ने जाल बिछाकर तासोल रोड और धनजी का खेड़ा के बीच स्थित एक निजी फार्म हाउस पर निरीक्षक को सात लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
