कलक्टर ने स्वयं की नवीन भवन के लिए ज़मीन की तलाश, बोले-अब विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

चारभुजाजी आगमन पर स्थानीय नागरिकों ने जिला कलक्टर का स्वागत किया और राज्य सरकार द्वारा नई पंचायत समिति के गठन पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि चारभुजा–गढ़बोर पंचायत समिति की स्थापना से क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर, पारदर्शी और सुगमता से मिल सकेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नई पंचायत समिति के गठन से विकास कार्यों की गति तेज होगी और आमजन को अब ब्लॉक स्तर की सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी।