31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

कलक्टर ने स्वयं की नवीन भवन के लिए ज़मीन की तलाश, बोले-अब विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

राज्य सरकार द्वारा कुंभलगढ़ उपखंड अंतर्गत चारभुजा–गढ़बोर पंचायत समिति के नवगठन के बाद मंगलवार को जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा चारभुजाजी धाम पहुँचे।

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Dec 31, 2025

Dm in charnhuja

Dm in charnhuja

राजसमंद. राज्य सरकार द्वारा कुंभलगढ़ उपखंड अंतर्गत चारभुजा–गढ़बोर पंचायत समिति के नवगठन के बाद मंगलवार को जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा चारभुजाजी धाम पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान श्री चारभुजा जी के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा जिले की सुख-समृद्धि और विकास की कामना की।

नवीन पंचायत समिति भवन को लेकर स्थल निरीक्षण

दर्शन उपरांत जिला कलक्टर ने पंचायत समिति के नवीन भवन निर्माण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए स्वयं विभिन्न संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उपखंड अधिकारी साक्षी पूरी एवं तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान भवन की स्थानिक उपयुक्तता, उपलब्ध भूमि, आमजन की सुविधा और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से विचार करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

अस्थायी संचालन के लिए पुराने भवन की संभावनाओं पर मंथन

दौरे के दौरान जिला कलक्टर ने देवस्थान विभाग के एक पुराने भवन का भी अवलोकन किया। उन्होंने पंचायत समिति के अस्थायी संचालन की संभावनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।

पंचायत समिति से प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूत

चारभुजाजी आगमन पर स्थानीय नागरिकों ने जिला कलक्टर का स्वागत किया और राज्य सरकार द्वारा नई पंचायत समिति के गठन पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि चारभुजा–गढ़बोर पंचायत समिति की स्थापना से क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर, पारदर्शी और सुगमता से मिल सकेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नई पंचायत समिति के गठन से विकास कार्यों की गति तेज होगी और आमजन को अब ब्लॉक स्तर की सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 04:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / कलक्टर ने स्वयं की नवीन भवन के लिए ज़मीन की तलाश, बोले-अब विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज 31 दिसंबर तक आवेदन का आ​खिरी मौका, मेधावी बालिकाओं को मिलेगा पदमाक्षी पुरस्कार

राजसमंद

केलवा–तासोल में कानून बेबस! दिनदहाड़े धड़ल्ले से दौड़ रहा अवैध बजरी परिवहन, जेसीबी–डंपरों से रोज़ लाखों का खेल

(illegal gravel mining in kelwa
राजसमंद

14.35 किमी की आठ सड़कों के लिए केंद्र ने स्वीकृत किए 9.22 करोड़ रूपए

MP Mahima kumari Mewar
राजसमंद

गढ़बोर बनेगा नया प्रशासनिक केंद्र, राजसमंद जिले को मिली आठवीं पंचायत समिति

Charbhuja news panchayat samiti
राजसमंद

तबादला नीति पर सरकार की चुप्पी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का सब्र जवाब दे रहा है, कर्नाटक और बिहार में हर पांच साल में प्रक्रिया पूरी की जाती

transfer policy news
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.