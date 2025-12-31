कलक्टर ने स्वयं की नवीन भवन के लिए ज़मीन की तलाश, बोले-अब विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

Dm in charnhuja
राजसमंद. राज्य सरकार द्वारा कुंभलगढ़ उपखंड अंतर्गत चारभुजा–गढ़बोर पंचायत समिति के नवगठन के बाद मंगलवार को जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा चारभुजाजी धाम पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान श्री चारभुजा जी के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा जिले की सुख-समृद्धि और विकास की कामना की।
दर्शन उपरांत जिला कलक्टर ने पंचायत समिति के नवीन भवन निर्माण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए स्वयं विभिन्न संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उपखंड अधिकारी साक्षी पूरी एवं तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान भवन की स्थानिक उपयुक्तता, उपलब्ध भूमि, आमजन की सुविधा और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से विचार करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
दौरे के दौरान जिला कलक्टर ने देवस्थान विभाग के एक पुराने भवन का भी अवलोकन किया। उन्होंने पंचायत समिति के अस्थायी संचालन की संभावनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।
चारभुजाजी आगमन पर स्थानीय नागरिकों ने जिला कलक्टर का स्वागत किया और राज्य सरकार द्वारा नई पंचायत समिति के गठन पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि चारभुजा–गढ़बोर पंचायत समिति की स्थापना से क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर, पारदर्शी और सुगमता से मिल सकेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नई पंचायत समिति के गठन से विकास कार्यों की गति तेज होगी और आमजन को अब ब्लॉक स्तर की सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी।
