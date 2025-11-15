नकली नोट तक नहीं पहचान सका लैंड रिकॉर्ड इस्पेक्टर, सात लाख रिश्वत ली, 6.30 लाख रुपए डमी नोट थे, गिरफ्तार

Land record Inspector, photo - Patrika
ACB Trap: राजस्थान के राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर यानी भू-अभिलेख निरीक्षक को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। वह जमीन का नक्शा शुद्धिकरण करने की एवज में दस लाख रुपए की मांग कर रहा था। बाद में सात लाख रुपए में सौदा तय हुआ। परिवादी ने एसीबी से मुलाकात की और जानकारी दी। एसीबी ने सात लाख में से छह लाख तीस हजार के डमी नोट बैग में भरकर परिवादी को दिए और बाद में इंस्पेक्टर को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। आरोपी का नाम कमलेश चंद्र खटीक है और वह तहसील कुवारिया में लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर है।
दरअसल कुवारिया तहसील के गावों में इन दिनों जमीन शुद्धिकरण का काम चल रहा है। यानी भू-प्रबंध विभाग की ओर से जमीन पैमाईश का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पीड़ित की जमीन भी पैमाईश की जानी थी। लेकिन जमीन ज्यादा होने की वजह से इंस्पेक्टर आनी-कानी कर रहा था और रुपयों की मांग कर रहा था। पीडित ने रुपए देने की बात की तो इंस्पेक्टर कमलेश ने दस लाख रुपए की मांग कर डाली। जबकि पैमाईश का कार्य सरकार की ओर से कराया जा रहा था।
पीडित ने इस मामले में एसीबी अधिकारियों से संपर्क किया और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। एसीबी ने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद एक बैग में 70000 रुपए असली मुद्रा और उन्हीं के बीच छह लाख तीस हजार की डमी मुद्रा रखी। सभी नोट पांच-पांच सौ रुपए के थे। पीडित ने एसीबी अफसरों के अनुसार कमलेश चंद्र खटीक को रुपए देने के लिए बुलाया और वहां छुपकर खड़े एसीबी अफसरों ने आरोपी को रुपए लेते ट्रेप कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने किन और लोगों से रुपए लिए थे या मांग की थी।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग