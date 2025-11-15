नकली नोट तक नहीं पहचान सका लैंड रिकॉर्ड इस्पेक्टर, सात लाख रिश्वत ली, 6.30 लाख रुपए डमी नोट थे, गिरफ्तार

पीडित ने इस मामले में एसीबी अधिकारियों से संपर्क किया और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। एसीबी ने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद एक बैग में 70000 रुपए असली मुद्रा और उन्हीं के बीच छह लाख तीस हजार की डमी मुद्रा रखी। सभी नोट पांच-पांच सौ रुपए के थे। पीडित ने एसीबी अफसरों के अनुसार कमलेश चंद्र खटीक को रुपए देने के लिए बुलाया और वहां छुपकर खड़े एसीबी अफसरों ने आरोपी को रुपए लेते ट्रेप कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने किन और लोगों से रुपए लिए थे या मांग की थी।