Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

नकली नोट तक नहीं पहचान सका लैंड रिकॉर्ड इस्पेक्टर, सात लाख रिश्वत ली, 6.30 लाख रुपए डमी नोट थे, गिरफ्तार

ACB Trap: पीडित ने रुपए देने की बात की तो लैंड इंस्पेक्टर कमलेश ने दस लाख रुपए की मांग कर डाली। जबकि पैमाईश का कार्य सरकार की ओर से कराया जा रहा था।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Jayant Sharma

Nov 15, 2025

Land record Inspector, photo - Patrika

ACB Trap: राजस्थान के राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर यानी भू-अभिलेख निरीक्षक को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। वह जमीन का नक्शा शुद्धिकरण करने की एवज में दस लाख रुपए की मांग कर रहा था। बाद में सात लाख रुपए में सौदा तय हुआ। परिवादी ने एसीबी से मुलाकात की और जानकारी दी। एसीबी ने सात लाख में से छह लाख तीस हजार के डमी नोट बैग में भरकर परिवादी को दिए और बाद में इंस्पेक्टर को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। आरोपी का नाम कमलेश चंद्र खटीक है और वह तहसील कुवारिया में लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर है।

इस तरह किया गया पूरा ट्रेप, एसीबी के अफसर भी रह गए हैरान

दरअसल कुवारिया तहसील के गावों में इन दिनों जमीन शुद्धिकरण का काम चल रहा है। यानी भू-प्रबंध विभाग की ओर से जमीन पैमाईश का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पीड़ित की जमीन भी पैमाईश की जानी थी। लेकिन जमीन ज्यादा होने की वजह से इंस्पेक्टर आनी-कानी कर रहा था और रुपयों की मांग कर रहा था। पीडित ने रुपए देने की बात की तो इंस्पेक्टर कमलेश ने दस लाख रुपए की मांग कर डाली। जबकि पैमाईश का कार्य सरकार की ओर से कराया जा रहा था।

दस लाख मांगे, सात लाख में हुआ सौदा, डमी नोट रखे

पीडित ने इस मामले में एसीबी अधिकारियों से संपर्क किया और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। एसीबी ने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद एक बैग में 70000 रुपए असली मुद्रा और उन्हीं के बीच छह लाख तीस हजार की डमी मुद्रा रखी। सभी नोट पांच-पांच सौ रुपए के थे। पीडित ने एसीबी अफसरों के अनुसार कमलेश चंद्र खटीक को रुपए देने के लिए बुलाया और वहां छुपकर खड़े एसीबी अफसरों ने आरोपी को रुपए लेते ट्रेप कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने किन और लोगों से रुपए लिए थे या मांग की थी।

ये भी पढ़ें

कौन है RPS अधिकारी अंशु जैन, सरकार ने क्यों किया APO, जानें पूरा मामला…
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 07:46 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / नकली नोट तक नहीं पहचान सका लैंड रिकॉर्ड इस्पेक्टर, सात लाख रिश्वत ली, 6.30 लाख रुपए डमी नोट थे, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सरकारी स्कूल में बैड टच करता था टीचर, परेशान छात्रा ने 1098 पर किया कॉल, शिक्षा विभाग ने लिया तगड़ा एक्शन

bad touch in government school
राजसमंद

अवैध जहरीले केमिकल की बिक्री पर डीलर्स का आक्रोश, 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

petroleum dealers strike
राजसमंद

रबी सीजन: खेती के मैदानों में होगी उम्मीद की हरियाली, बुवाई लक्ष्य 60 हजार हेक्टेयर पार

Farmers News
राजसमंद

राजसमंद में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों को शरण देने वाली महिला गिरफ्तार, एक फरार आरोपी भी पकड़ा गया

Accused Arrested
राजसमंद

राजसमंद जिला प्रदेश में 13वें पायदान पर, सीकर शीर्ष पर

Secondary education News
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.