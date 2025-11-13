कौन है RPS अधिकारी अंशु जैन, सरकार ने क्यों किया APO, जानें पूरा मामला…

खानपुर के एसडीएम (SDM) रजत कुमार ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले कस्बे के प्रसिद्ध चांदखेड़ी जैन मंदिर परिसर से हुई मूर्ति चोरी के मामले में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने तत्कालीन डीएसपी अंशु जैन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। संगठनों ने आरोप लगाया था कि चोरी की घटना के बाद पुलिस कार्रवाई में विलंब हुआ और उन्होंने डीएसपी जैन की संदिग्ध भूमिका की गहन जांच की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे थे। घटना के समय आरपीएस अंशु जैन खानपुर सर्किल में तैनात थीं, हालांकि बाद में उनका तबादला किशनगढ़ ग्रामीण, अजमेर कर दिया गया था।