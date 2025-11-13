Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

कौन है RPS अधिकारी अंशु जैन, सरकार ने क्यों किया APO, जानें पूरा मामला…

DSP Anshu Jain APO: घटना के समय आरपीएस अंशु जैन खानपुर सर्किल में तैनात थीं, हालांकि बाद में उनका तबादला किशनगढ़ ग्रामीण, अजमेर कर दिया गया था।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Jayant Sharma

Nov 13, 2025

RPS Anshu Jain

Rajasthan: पुलिस व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी ख़बर सामने आई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए आरपीएस (RPS) अधिकारी अंशु जैन को एपीओ (APO - Awaiting Posting Orders) कर दिया है। इस आदेश के तहत उन्हें पुलिस मुख्यालय (PHQ), जयपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। आदेश में इस कार्रवाई का आधार 'प्रशासनिक' बताया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसे हाल ही में खानपुर कस्बे में हुए देवी-देवताओं की मूर्ति चोरी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है।

क्या है पूरा मामला

खानपुर के एसडीएम (SDM) रजत कुमार ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले कस्बे के प्रसिद्ध चांदखेड़ी जैन मंदिर परिसर से हुई मूर्ति चोरी के मामले में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने तत्कालीन डीएसपी अंशु जैन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। संगठनों ने आरोप लगाया था कि चोरी की घटना के बाद पुलिस कार्रवाई में विलंब हुआ और उन्होंने डीएसपी जैन की संदिग्ध भूमिका की गहन जांच की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे थे। घटना के समय आरपीएस अंशु जैन खानपुर सर्किल में तैनात थीं, हालांकि बाद में उनका तबादला किशनगढ़ ग्रामीण, अजमेर कर दिया गया था।

पुलिस ने क्या कार्रवाई की

मूर्ति चोरी प्रकरण को लेकर हुए व्यापक विरोध और आंदोलन के बाद, खानपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त रामबाबू समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं, मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी हुकुमचंद को भी पुलिस ने बुधवार को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। संगठनों ने मांग की थी कि जांच के दौरान मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जाए, ताकि डीएसपी की भूमिका की सच्चाई सामने आ सके।

Published on:

13 Nov 2025 02:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / कौन है RPS अधिकारी अंशु जैन, सरकार ने क्यों किया APO, जानें पूरा मामला…

