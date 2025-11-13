कौन है RPS अधिकारी अंशु जैन, सरकार ने क्यों किया APO, जानें पूरा मामला…

RPS Anshu Jain
Rajasthan: पुलिस व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी ख़बर सामने आई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए आरपीएस (RPS) अधिकारी अंशु जैन को एपीओ (APO - Awaiting Posting Orders) कर दिया है। इस आदेश के तहत उन्हें पुलिस मुख्यालय (PHQ), जयपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। आदेश में इस कार्रवाई का आधार 'प्रशासनिक' बताया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसे हाल ही में खानपुर कस्बे में हुए देवी-देवताओं की मूर्ति चोरी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है।
खानपुर के एसडीएम (SDM) रजत कुमार ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले कस्बे के प्रसिद्ध चांदखेड़ी जैन मंदिर परिसर से हुई मूर्ति चोरी के मामले में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने तत्कालीन डीएसपी अंशु जैन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। संगठनों ने आरोप लगाया था कि चोरी की घटना के बाद पुलिस कार्रवाई में विलंब हुआ और उन्होंने डीएसपी जैन की संदिग्ध भूमिका की गहन जांच की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे थे। घटना के समय आरपीएस अंशु जैन खानपुर सर्किल में तैनात थीं, हालांकि बाद में उनका तबादला किशनगढ़ ग्रामीण, अजमेर कर दिया गया था।
मूर्ति चोरी प्रकरण को लेकर हुए व्यापक विरोध और आंदोलन के बाद, खानपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त रामबाबू समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं, मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी हुकुमचंद को भी पुलिस ने बुधवार को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। संगठनों ने मांग की थी कि जांच के दौरान मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जाए, ताकि डीएसपी की भूमिका की सच्चाई सामने आ सके।
