राजसमंद की लखपति दीदियों ‘सरिता’ और ‘निर्मला’ से मुख्यमंत्री ने किया संवाद

जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि प्रशासन लखपति दीदियों के साथ खड़ा है और वे एक भाई की तरह उन्हें हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें। इस दौरान जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, एसीईओ एवं जिला परियोजना प्रबंधक सुमन अजमेरा आदि मौजूद रहे। रविवार को मुख्यमंत्री लखपति दीदी सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के समन्वय एवं मार्गदर्शन में डीओआईटी वीसी कक्ष में रविवार को वर्चुअल माध्यम द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से जिले सहित प्रदेश की लखपति दीदियों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा तथा भी वर्चुअल रूप से शामिल रहे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लखपति दीदियों से यह जानकारी ली गई कि किस प्रकार उन्होंने राजीविका मिशन एवं अन्य शासकीय योजनाओं से सहयोग प्राप्त कर अपनी आजीविका गतिविधियों का विस्तार किया, आत्मनिर्भर बनीं तथा लखपति श्रेणी में स्थान प्राप्त किया।