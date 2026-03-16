टंकी भी, पाइपलाइन भी… फिर भी प्यासी जनता, मोटर खराब होने से जल जीवन मिशन की सप्लाई ठप

ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने बताया कि 16 दिसंबर 2024 को विधायक, 24 अप्रैल 2025 को जनसुनवाई, 19 मई 2025 को ग्राम पंचायत प्रशासक और 6 मार्च 2026 को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई, फिर भी जलदाय विभाग की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। उप सरपंच नारायण सिंह, गोपाल सिंह, मोहन सिंह, भगवती लाल, महेंद्र कुमार और धर्मेश कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग की उदासीनता के कारण गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने शीघ्र समस्या का समाधान कर नियमित पेयजल सप्लाई शुरू कराने की मांग की है।