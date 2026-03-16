एक माह से बंद एक्स-रे मशीन से मरीज परेशान, निजी क्लीनिकों का लेना पड़ रहा सहारा

केलवा. सामुदायिक चिकित्सालय में रोज सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं, जांच सुविधा ठप होने से बढ़ी दिक्कतकेलवा. क्षेत्र स्थित स्व. भेरूलाल बोहरा सामुदायिक चिकित्सालय में लगभग एक माह से एक्स-रे मशीन बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचने वाले मरीजों को मजबूरी में निजी क्लीनिकों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्षेत्र का यह सामुदायिक चिकित्सालय आसपास की करीब 11 पंचायतों आत्मा, बामन टुकड़ा, देवपुरा, मादड़ी देवस्थान, पड़ासली, तलाई, धायला, खटामला, सियाणा और जैतपुरा सहित कई गांवों के लिए मुख्य चिकित्सा केंद्र है। यहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एक माह से एक्स-रे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को समय पर जांच सुविधा नहीं मिल पा रही है।