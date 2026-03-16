नाथद्वारा थाना पुलिस ने पकड़ी 25 लाख की अवैध शराब, ट्रक से मिले 252 कार्टन

पुलिस ने जब ट्रक चालक और परिचालक से नाम, पता और ट्रक में भरे सामान के बारे में पूछताछ की तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ मिला और आगे की तरफ काले प्लास्टिक में पैक किए हुए कार्टन रखे हुए थे। कार्टनों को खोलकर देखा तो उनमें अवैध शराब की बड़ी खेप मिली। पुलिस ने ट्रक में रखे कार्टनों की गिनती की, जिसमें 142 कार्टन ग्रीन लेबल व्हिस्की, 99 कार्टन व्हाइट लेस वोदका और 11 कार्टन ऑल सीजन व्हिस्की पाए गए। कुल 252 कार्टन अवैध शराब जब्त कर ली गई। अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवा दिया गया।