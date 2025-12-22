22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

कुंभलगढ़ में ‘विकास रथयात्रा’ पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने कुछ इस तरह से कसा तंज

राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर निकाली जा रही रथयात्राओं को लेकर कुंभलगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है।

1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Dec 22, 2025

Yogendra Parmar

Yogendra Parmar

कुंभलगढ़. राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर निकाली जा रही रथयात्राओं को लेकर कुंभलगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार ने इस रथयात्रा को लेकर सरकार और स्थानीय विधायक पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जनता के साथ खुला मज़ाक करार दिया है। परमार ने सवाल उठाया कि जब धरातल पर कोई ठोस उपलब्धि नज़र नहीं आती, तो फिर रथयात्रा आखिर किस बात के जश्न में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि दो साल पूरे होने के नाम पर प्रचार का शोर तो बहुत है, लेकिन कुंभलगढ़ की ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। विकास के दावे मंचों तक सीमित हैं, जबकि आम जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने क्षेत्रवासियों को केवल बड़े-बड़े सपने दिखाए हैं। पेयजल संकट जस का तस बना हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। परमार ने कहा कि रथयात्रा के माध्यम से सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। विकास कार्यों की बजाय प्रचार पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है, जबकि आम लोग रोजमर्रा की समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पतालों में आज भी पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों का अभाव है और ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़क एवं परिवहन सुविधाएं केवल कागज़ों तक सीमित हैं। कांग्रेस नेता ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अगर वास्तव में विकास हुआ है, तो जनता को उसके ठोस परिणाम दिखाई क्यों नहीं देते। उनके अनुसार, बिना उपलब्धियों के जश्न मनाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और जनता इसे भली-भांति समझ रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / कुंभलगढ़ में ‘विकास रथयात्रा’ पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने कुछ इस तरह से कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ को दिखाई हरी झंडी

Run For Rajasthan in rajsamand
राजसमंद

राजसमंद की लखपति दीदियों ‘सरिता’ और ‘निर्मला’ से मुख्यमंत्री ने किया संवाद

Lakhpati Didi
राजसमंद

सोलर से चमकेंगे खेत, बदलेगी किसानों की तकदीर

Solar Enrgy report
राजसमंद

Rajasthan Crime: पिता ने 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को गला रेतकर मार डाला, सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत

Jashoda-Meghwal
राजसमंद

साइबर ठगी गिरोह का एक और आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

Cyber Fraud Accused
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.