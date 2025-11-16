Rajasthan : तीसरा बच्चा होने पर होगी 31,000 रुपए की FD, वंश परंपरा बचाने की अनोखी पहल

Rajasthan : वर्तमान में परिवार एक या दो बच्चों तक सीमित रह गए। इससे कई परिवारों में वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ती कई रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं। यह समस्या सिंधी समाज में चुनौतीपूर्ण हो गई। ऐसे में समाज में तीसरी संतान पर 31 हजार की एफडी कराएगा। यह निर्णय शक्ति नगर स्थित झूलेलाल भवन में शनिवार शाम को श्री झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत की बैठक में लिया गया।