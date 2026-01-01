2026 की पहली सुबह नहीं देख सकी मासूम, परिवार के सामने जिंदा जली एक साल की बेटी, पूरा परिवार गंभीर

जानकारी के अनुसार रेलमगरा निवासी विकास जैन 32, अपनी पत्नी राजेश्वरी जैन, दो बेटियों धनिष्ठा 4 और प्रनिधि 1, तथा ड्राइवर कालूराम के साथ आमेट से रेलमगरा की ओर जा रहे थे। बुधवार रात करीब 10 बजे आमेट थाना सर्कल में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार पलटते ही कुछ ही सेकेंड में आग की चपेट में आ गई, जिससे कार सवारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि किसी अन्य वाहन की टक्कर के बाद कार पलट गई थी।