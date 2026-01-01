1 जनवरी 2026,

गुरुवार

राजसमंद

2026 की पहली सुबह नहीं देख सकी मासूम, परिवार के सामने जिंदा जली एक साल की बेटी, पूरा परिवार गंभीर

Rajasthan News: जानकारी के अनुसार रेलमगरा निवासी विकास जैन 32, अपनी पत्नी राजेश्वरी जैन, दो बेटियों धनिष्ठा 4 और प्रनिधि 1, तथा ड्राइवर कालूराम के साथ आमेट से रेलमगरा की ओर जा रहे थे।

राजसमंद

image

Jayant Sharma

Jan 01, 2026

हादसे से पहले परिवार की फोटो, अब सभी अस्पताल में भर्ती

Rajasthan News: राजसमंद जिले के आमेट थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां बेकाबू कार के पलटते ही उसमें आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में एक साल की मासूम बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उसके माता.पिता, बड़ी बहन और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार रेलमगरा निवासी विकास जैन 32, अपनी पत्नी राजेश्वरी जैन, दो बेटियों धनिष्ठा 4 और प्रनिधि 1, तथा ड्राइवर कालूराम के साथ आमेट से रेलमगरा की ओर जा रहे थे। बुधवार रात करीब 10 बजे आमेट थाना सर्कल में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार पलटते ही कुछ ही सेकेंड में आग की चपेट में आ गई, जिससे कार सवारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि किसी अन्य वाहन की टक्कर के बाद कार पलट गई थी।

आमेट थाना प्रभारी ओम सिंह चुंडावत ने बताया कि हादसे के समय कार में कुल पांच लोग सवार थे। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए जलती कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। आग की लपटें तेज होने के बावजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर विकास जैन, उनकी पत्नी, बड़ी बेटी और ड्राइवर को बाहर खींच लिया।

हालांकि कार में फंसी एक साल की मासूम प्रनिधि को बाहर निकालने में काफी देर हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और परिवार के सदस्य उसमें फंसे हुए थे। उन्हें बाहर निकालने में करीब एक घंटे का समय लग गया। इस दौरान मासूम बच्ची आग में झुलस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में घायल सभी लोगों को पहले आमेट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए राजसमंद के आर.के. जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार परिवार के बाकि सदस्यों की हालत बेहद गंभीर है। इस हृदयविदारक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

रेड लाइट जंप, बिना नंबर वाहन चलाना, सीट बेल्ट, तेज रफ्तार… 24 घंटे में 4500 पुलिसकर्मियों ने काटे इतने हजार चालान… मचा हड़कंप
जयपुर
image

01 Jan 2026 12:27 pm

राजसमंद / 2026 की पहली सुबह नहीं देख सकी मासूम, परिवार के सामने जिंदा जली एक साल की बेटी, पूरा परिवार गंभीर

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

