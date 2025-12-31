विकास की नई पटरी पर होगा राजसमंद, 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगी स्वास्थ्य सुरक्षा की रीढ़

Critical Care Unit
राजसमंद. नववर्ष 2026 राजसमंद जिले के लिए केवल कैलेंडर बदलने का साल नहीं होगा, बल्कि यह बुनियादी सुविधाओं के सशक्त विस्तार का प्रतीक बनेगा। रेल, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में जिला निर्णायक कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती देने वाली 50 बेड की अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य राजकीय आर.के. चिकित्सालय परिसर में जारी है, जो वर्ष 2026 में पूर्ण होगा। यह यूनिट केवल एक नई इमारत नहीं, बल्कि भविष्य की किसी भी महामारी, बड़े हादसे या आपात स्थिति से निपटने के लिए जिले की स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार साबित होगी।
स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोरोना के संभावित नए वैरिएंट या अन्य वायरस जनित संक्रमण इन सभी आपात स्थितियों से निपटने में यह क्रिटिकल केयर यूनिट अहम भूमिका निभाएगी। संक्रमित और हाई-रिस्क मरीजों को अलग रखकर विशेष उपचार देने की सुविधा इस यूनिट की सबसे बड़ी ताकत होगी। कोरोना महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जिलों में स्थायी और समर्पित क्रिटिकल केयर सुविधाओं का होना कितना आवश्यक है। उसी अनुभव से सीख लेते हुए अब राजसमंद को स्थायी समाधान मिलने जा रहा है।
क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना से जिले के गंभीर रोगियों को अब अत्याधुनिक और त्वरित इलाज स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगा।
इस यूनिट में:-
यह यूनिट केवल आपातकालीन जरूरतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में भी सहायक बनेगी।
नई यूनिट को आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है:-
इस परियोजना के पूरा होने से राजसमंद जिले के नागरिकों को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा—
राजकीय आर.के. चिकित्सालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित गार्डन क्षेत्र में यह तीन मंजिला अत्याधुनिक भवन आकार ले रहा है।
कोरोना महामारी के दौरान राजसमंद सहित पूरे प्रदेश में गंभीर मरीजों के लिए अलग वार्ड की भारी कमी सामने आई थी। उस समय आम मरीज और कोविड संक्रमित मरीज एक ही वार्ड में रखे गए, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा, आईसीयू को अस्थायी आइसोलेशन वार्ड में बदलना पड़ा। इन अनुभवों से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने बजट 2023 में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण की घोषणा की थी।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग