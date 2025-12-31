विकास की नई पटरी पर होगा राजसमंद, 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगी स्वास्थ्य सुरक्षा की रीढ़

राजसमंद. नववर्ष 2026 राजसमंद जिले के लिए केवल कैलेंडर बदलने का साल नहीं होगा, बल्कि यह बुनियादी सुविधाओं के सशक्त विस्तार का प्रतीक बनेगा। रेल, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में जिला निर्णायक कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती देने वाली 50 बेड की अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य राजकीय आर.के. चिकित्सालय परिसर में जारी है, जो वर्ष 2026 में पूर्ण होगा। यह यूनिट केवल एक नई इमारत नहीं, बल्कि भविष्य की किसी भी महामारी, बड़े हादसे या आपात स्थिति से निपटने के लिए जिले की स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार साबित होगी।