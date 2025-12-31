राजसमंद. बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदमाक्षी पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। तय समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी 5 जनवरी तक आवेदनों का प्रमाणीकरण एवं सत्यापन करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र बालिकाओं की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। वर्ष 2025 में कक्षा 8, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं में पात्रता हासिल करने वाली वे बालिकाएं, जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संबंधित संस्था प्रधान के लॉगिन द्वारा भरे जाएंगे।