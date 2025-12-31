अरावली की गोद में बसे बेड़च का नाका से बुझेगी प्यास, 25 साल बाद मूर्त रूप लेती परियोजना

कुंभलगढ़. कुंभलगढ़ और चारभुजा के बीच अरावली की पहाड़ियों में स्थित बेड़च का नाका वर्षों से इस क्षेत्र की जल-आकांक्षाओं का प्रतीक रहा है। बारिश के मौसम में अरावली की पहाड़ियों से बहकर मारवाड़ की ओर जाने वाले पानी को सहेजने और ग्रामीण इलाकों में पेयजल का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेड़च का नाका पेयजल परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना की नींव वर्ष 1999 में उस समय रखी गई, जब प्रदेश में पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। चारभुजा क्षेत्र में तत्कालीन वरिष्ठ नेता हीरालाल देवपुरा के प्रयासों से प्रदेश के मंत्रियों की उपस्थिति में इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास हुआ। यह परियोजना कुंभलगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत चारभुजा क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों के लगभग तीन दर्जन गांवों के लिए पेयजल की जीवनरेखा बनने वाली थी। हालांकि, शिलान्यास के बाद लंबे समय तक यह योजना फाइलों तक ही सिमटी रही और धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं हो सका।