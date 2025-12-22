जननी का सहारा और नौनिहालों को मुस्कान दे रही मदर मिल्क बैंक

धौलपुर.मां का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि बच्चे को यह ‘अमृत’ उपलब्ध नहीं हो पाता। 2018 में जनाना अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई। तब से यह मदर मिल्क बैंक नवजात बच्चों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रहा है। अभी तक 9हजार 269 बच्चों की जिंदगी को बचाया जा चुका है।जनाना अस्पताल स्थित मिल्क बैंक जहां महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं मदर मिल्क बैंक समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले, बीमार या अनाथ बच्चों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रहे हैं, जहां दान किया गया मां का दूध उन्हें पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यह योजना 2018 में वसुंधरा सरकार के दौरान राज्यभर में प्रारंभ की गई थी। तब से लेकर अब6 हजार 586 महिलाएं 12946 बार मिल्क दान कर चुकी हैं। इस दौरान 17 लाख 81 हजार 715 एमएल यानी 1 हजार781 लीटर मिल्क दान किया गया। यही कारण रहा कि बीते इन सात सालों में 9 हजार 269 बच्चों को नया जीवनदान दिया जा चुका है। इसके अलावा 2500 मिल्क को अजमेर स्थित सेंटर भी भेजा जा चुका है। मदर मिल्क बैंक की मैनेजर जूली ने बताया कि यहां उन नवजात बच्चों को लाभ मिल रहा है जिनकी माताएं किसी अन्य अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जिनका प्रसव सिजेरियन हुआ है या किसी कारणवश शुरुआती दिनों में उनके शरीर में दूध नहीं उतर पाता। इसके अलावा कई प्रसूताओं के दूध तो उतरता है, लेकिन उनके बच्चे बीमारी या कमजोरी के कारण दूध नहीं पी पाते। ऐसी महिलाएं स्वेच्छा से अपना दूध दान करती हैं, ताकि अन्य जरूरतमंद शिशुओं को जीवन रक्षक पोषण मिल सके।