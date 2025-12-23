सर्दी का टॉप गियर…बढ़ा बीमारियों का खतरा

एमसीएच प्रबंधक डॉ. हरिओम गर्ग का कहना है कि सर्दियों में अभिभावकों को बच्चों का अतिरिक्त ध्यान रखने की जरूर होती है। बच्चों को सर्द हवा और कोहरे में बाहर नहीं निकालें साथ ही अगर बच्चा कपड़े गीला कर दे, तो तुरंत उसे बदलना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को फुल गर्म कपड़े और मां का दूध पिलाना उत्तम होता है। जिससे बच्चों की इम्युनिटी बढ़तने के साथ बच्चा रोगों से दूर रहता है। वरिष्ठ फिजीशियन डा. दीपक जिंदल का कहना है कि सर्दियों में कोहरा सिर्फ दृश्यता ही नहीं घटाता, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी कई तरह की परेशानियां बढ़ा देता है। सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को आती है, क्योंकि कोहरा और ठंडी हवा में लापरवाही सीधे सर्दी-जुकाम, सांस की बीमारी और आंखों की परेशानी को बढ़ा देता है। थोड़ी सी सतर्कता और नियमित सावधानी से कोहरा के दुष्प्रभावों से आसानी से बचा जा सकता है। ऐसे मौसम में स्वस्थ रहने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों और बच्चों को शीतलहर और कोहरा के दौरान घर में रहना चाहिए। समय-समय पर गुनगुने गर्म पानी का सेवन करने से शरीर को गर्माहट मिलती है। इस दौरान ठण्डा, खट्टा और बाहरी चीजें खाने से परहेज करना चाहिए।