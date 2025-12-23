सडक़ पर हो रहे गड्ढे से हादसा, युवक की मौत

धनोरा ग्राम पंचायत के गडरपुरा गांव निवासी पीडि़त परिजन कालीचरण बघेल ने बताया कि उनका भतीजा 28 वर्षीय श्यामू कुमार पुत्र हरिसिंह बघेल सोमवार की शाम बाड़ी बाजार आया था। जहां से कुछ सामान और सब्जी खरीद कर वापस अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान उमरी गांव के पास अचानक उसकी बाइक सडक़ पर आए गड्ढे से स्लिप हो गई और वह सिर के बल सडक़ पर आ गिरा। दुर्घटना की सूचना रास्ता गुजर रहे लोगों ने उनको फोन से दी, तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और श्यामू कुमार को बाड़ी अस्पताल लाए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।