सडक़ पर हो रहे गड्ढे से हादसा, युवक की मौत

- कंचनपुर थाने के गांव उमरी के पास की घटना
dholpur. कंचनपुर थाना क्षेत्र की उमरी गांव के पास सोमवार की शाम सडक़ हादसा हो गया। हादसे में बाइक से गिरे युवक की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची कंचनपुर पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवाया। जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है।
धनोरा ग्राम पंचायत के गडरपुरा गांव निवासी पीडि़त परिजन कालीचरण बघेल ने बताया कि उनका भतीजा 28 वर्षीय श्यामू कुमार पुत्र हरिसिंह बघेल सोमवार की शाम बाड़ी बाजार आया था। जहां से कुछ सामान और सब्जी खरीद कर वापस अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान उमरी गांव के पास अचानक उसकी बाइक सडक़ पर आए गड्ढे से स्लिप हो गई और वह सिर के बल सडक़ पर आ गिरा। दुर्घटना की सूचना रास्ता गुजर रहे लोगों ने उनको फोन से दी, तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और श्यामू कुमार को बाड़ी अस्पताल लाए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कंचनपुर थाने के एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने डेड बॉडी को अस्पताल की मोर्चरी रखवाया, परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया है। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए जांच जारी है।
अगर हेलमेट लगाया होता तो बच जाती जान
घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मृतक श्याम कुमार बाइक से अपने गांव जा रहा था, लेकिन उसने हेलमेट नहीं लगाया थ। जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ वह सिर के बल नीचे गिरा। अगर उसने हेलमेट लगाया होता तो जान बच जाती।
