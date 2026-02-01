गर्भगृह तक नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु, गेटों पर रहेगी जल अर्पित की व्यवस्था

एसपी ने बताय कि गर्भ ग्रह में होने वाली जेबतराशी और चैन स्नैचिंग की घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजामात करने की बात कही है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बाइपास पर ही पार्किंग रहेगी। ताकि वाहनों के अंदर प्रवेश से आवागमन में लोगों को असुविधा न हो वही बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को लिए इंतजामातों को लिए नगर पालिका प्रशासन जुटा हुआ है। मंदिर में उमडऩे वाली भारी भीड़ को लेकर डीएम ने श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि सभी श्रद्धालु मंदिर में शांति व्यवस्था के साथ शिव दर्शन कर मेंले का आनंद ले। इस दौरान प्रशिक्षु आईएफएस प्रतीक्षा काले, एसडीएम बंशीधर योगी, तहसीलदार प्रवीण गुप्ता, सीओ अनूप यादव, अधिशासी अधिकारी भगत सिंह, पूर्व अध्यक्ष अर्जुन कुशवाह, कूकरा सरपंच केके शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।