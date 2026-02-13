RBSE 10th Exam 2026: राजस्थान बोर्ड परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़ा, दोस्त की जगह दे रहा था परीक्षा; ऐसे हुआ खुलासा

माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के पहले दिन गुरुवार को जिले 88 परीक्षा केन्द्रों पर 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी कराने कड़ी व्यवस्था भी की गई थीं। लेकिन, पहले ही दिन धौलपुर के तगावली परीक्षा केंद्र पर एक डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया। तगावली परीक्षा केन्द्र के दौरान तैनात शिक्षक ने डमी परीक्षार्थी को पकड़ा है। परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान पहचान उजागर होने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।