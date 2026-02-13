13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

भीलवाड़ा

राजस्थान के भीलवाड़ा में शराब समझकर पीया एसिड, 3 महिला सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Bhilwara Acid Drinking Tragedy: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शराब समझकर एसिड पीने से तीन महिला सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
भीलवाड़ा

image

Anil Prajapat

Feb 13, 2026

Poisoning incident Rajasthan

भीलवाड़ा में चार लोगों की मौत के बाद पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। फोटो: पत्रिका

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के गंगापुर कस्बे में शादी समारोह में साफ-सफाई के लिए बुलाए गए कुछ लोगों ने शराब समझकर एसिड पी लिया। कुछ ही देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने के बाद तीन ​महिला सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव में चारों मृतकों ने 3 दिन पहले एक शादी समारोह में बर्तन साफ करने का ठेके पर लिया था। जहां से ये लोग बर्तन धोने का तरल पदार्थ अपने साथ ले गए। घर पर पहुंचने के बाद गुरुवार देर रात तरल पदार्थ को शराब समझकर पी लिया।

अस्पताल में गई जान

तबीयत बिगड़ने के बाद चारों को गंगापुर अस्पताल ले जाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं, एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया। जहां उपचार के दौरान गंभीर घायल युवक की भी मौत हो गई।

मृतकों की हुई पहचान

मृतकों की पहचान रतन पुत्र मसरिया कंजर निवासी माधोपुर, सुशीला देवी, जमनी देवी पत्नी शंकर कंजर और बदामी देवी कंजर के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

मौके पर पहुंचे कलक्टर और एसपी

घटना की सूचना मिलने पर जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर पूरे मामले की जानकारी ली। इस घटना से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं, मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जहां से एसिड खरीदा गया, उस दुकान पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

शादी समारोह से लाए थे फ्यूल

भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आलोली गांव में 9 और 10 जनवरी शादी समारोह का आयोजन हुआ था। जहां पर ये लोग गए हुए थे और वहां से खाना गर्म करने वाला फ्यूल साथ लेकर आए। जिसे शराब समझकर पीने से इनकी तबीयत बिगड़ गई। देर रात तीन महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

उन्होंने बताया कि पूरे मामले की हर एंगल से विस्तृत जांच जारी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये फ्यूल कहां से आया और किस काम में इसका इस्तेमाल होता है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

भीलवाड़ा / राजस्थान के भीलवाड़ा में शराब समझकर पीया एसिड, 3 महिला सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत

