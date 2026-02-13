राजस्थान के भीलवाड़ा में शराब समझकर पीया एसिड, 3 महिला सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत

भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आलोली गांव में 9 और 10 जनवरी शादी समारोह का आयोजन हुआ था। जहां पर ये लोग गए हुए थे और वहां से खाना गर्म करने वाला फ्यूल साथ लेकर आए। जिसे शराब समझकर पीने से इनकी तबीयत बिगड़ गई। देर रात तीन महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।