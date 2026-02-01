खेल सामग्री पाकर खिल उठे नौनिहालों के चेहरे: एजीएफ ने झुग्गी-झोपड़ियों में बांटे बैट-बॉल

फाउंडेशन के प्रदेश सचिव रामनिवास भाटी के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर ऐसे कई सेवा प्रकल्प और पुनीत कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एजीएफ की टीम ने जिला संयोजक दिनेश कुमार माली के सानिध्य में कच्ची बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को क्रिकेट का बल्ला, गेंद सहित विभिन्न खेलकूद की सामग्री भेंट की। अपनी मनपसंद खेल सामग्री पाकर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था।