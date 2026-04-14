राजस्थान: महंत बाबूगिरी बने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, हरिद्वार से आए संतों ने किया पट्टाभिषेक, सांसद-विधायक रहे मौजूद

महंत पुरी ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता का श्रेय मोदी-योगी की जोड़ी को दिया और आगामी उज्जैन महाकुंभ के लिए विश्वभर के सनातनियों को आमंत्रित किया। साथ ही, उन्होंने अमरनाथ यात्रा के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि इसका संचालन निरंजनी अखाड़ा ही करता है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे भारी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बनें और इसे दिव्य व भव्य बनाएं।