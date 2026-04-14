भीलवाड़ा के छात्रों की डिफेंस तकनीक में उड़ान, स्टार्टअप को केंद्र सरकार से मिला 1.83 लाख का अनुदान

आमतौर पर ग्रीष्मावकाश का समय शिक्षकों के लिए राहत भरा होता है, लेकिन भीषण गर्मी के बीच घर-घर या मोहल्लों में जाकर बच्चों को दवाइयां बाँटने और फिर ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा फीडिंग के इस नए काम ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग इसे बच्चों के बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। उधर, राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेशाध्यक्ष नीरज शर्मा ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। शर्मा का कहना है कि शिक्षक गर्मियों की छुटि्ेटयों में कहीं धुमने का कार्यक्रम बना चुके है। ऐसे में इस आदेश से परिवार में कलह होगा।